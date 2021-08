TV e Spettacolo

Italia1 21 agosto 2021manda in onda Ritorno al Futuro. Leggi le curiosità ed il cast del film.

Il primo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis che ha fatto la storia del cinema mondiale sta per tornare in televisione su Italia1. Sarà infatti il canale Mediaset a riproporlo in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa di sabato 21 agosto 2021 facendo partire nuovamente i viaggi nel tempo più famosi del cinema. Tutte le curiosità sulla trama ed il cast del film con gli iconici personaggi Marty McFly e Emmett L. “Doc” Brown.

Ritorno al futuro: le curiosità ed il cast del film cult in onda su Italia1

Ritorno al futuro (dal titolo in inglese di Back to the Future) è una storica pellicola di genere fantascientifico del 1985 diretto dal regista Robert Zemeckis.

Lo statunitense è uno dei registi più apprezzati della storia del cinema che con la sua arte ha segnato un’epoca a suon di capolavori come Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e non ultimo Cast Away.

Il film che andrà in onda questa sera su Italia1 è il primo episodio della trilogia omonima che ha conquistato il pubblico e continua a faro anche a decenni di distanza, ma è stato capace anche di conquistare la critica accaparrandosi il premio Oscar al miglior montaggio sonoro.

Gli interpreti principali del film sono ovviamente Michael J.

Fox e Christopher Lloyd rispettivamente nei componenti della strana coppia formata da uno studente ed lo scienziato più bislacco di tutto il cinema ovvero Marty McFly e Emmett L. “Doc” Brown. I due attori riuscirono a raggiungere la fama mondiale con i 3 film della saga dai quali però difficilmente riuscirono ad uscire dai personaggi non riuscendo mai più a bissare il successo planetario raggiunto in questo caso.

Ritorno al futuro: la trama del primo capitolo della trilogia

Marty McFly è un 17enne americano squattrino che, fidanzato con Jennifer, sogna un futuro migliore di quello dei suoi genitori.

Il suo miglior amico è l’eccentrico scienziato Emmett Brown che da tempo lo coinvolge come aiutante nei suoi strambi esperimenti. L’uomo sta cercando di produrre una invenzione che possa cambiare il mondo intero ed un giorno invita Marty nella piazza del paese per filmare l’ultimo dei suoi esperimenti.

Il ragazzo scopre così che l’inventore ha creato una macchina del tempo in grado di spostarsi tra le epoche e che cambierà la sua vita e quella della sua famiglia come lui speravo, senza però calcolare gli effetti che i loro viaggi nel tempo possono causare.