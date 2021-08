Alba Parietti si sfoga sui social prima di finire le vacanze e tornare alla sua vita: il messaggio

Gossip

“Ho bisogno di ritornare“, comincia così l’ultimo pensiero di Alba Parietti condiviso sui social. La showgirl e conduttrice rivela tutto su Instagram ai suoi follower, una quasi il suo profilo come un diario a cui lascia dei messaggi. Questa volta ha raccontato il desiderio e la necessità di tornare a casa.

Alba Parietti: il post sui social

“Ho bisogno di ritornare. Di tornare alle mie cose, a casa, alle mie abitudini al mio lavoro ai miei sapori a ciò che ho lasciato. Solo così saprò cosa voglio se ciò che succede quando sei un’altra te esiste nel quotidiano. La mia granitica sicurezza si perde in mille incertezze del non sapere ancora cosa voglio e alle volte chi sono“, scrive lei su Instagram.

Poi continua: “Ma questo è un discorso da adulti e io adulta non sono. Vedo il mio vissuto che mi richiama al mio ordine scomposto dei mille e più pezzi di un mosaico che avevo ricomposto e riposto con grande cura. Per perdonare per essere perdonata. Ho sentito di nuovo il vento sulla mia pelle e tra i capelli e di nuovo sono tornata bambina. E’ un’attrazione a cui non so resistere il recitare e ascoltare le recite altrui, in teatri dell’assurdo tra voci stonate e visi trasfigurati dal sole ma accolgo la possibilità del grottesco se serve lo vivo, se questo mi fa sentire viva“.

E ancora: “Un po’ crudele, con gli altri, molto con me stessa, con quel tarlo che mi scava dentro da sempre, quella paura che è quel momento di stallo tra baratro e poesia“.

Alba Parietti e Francesco Oppini: la vecchia foto insieme

Lei giovanissima e lui un bambino. Alba Parietti ha condiviso con i fan una vecchia foto insieme a Francesco Oppini e questa volta senza scrivere niente se non un dolce e sintetico “mamma e figlio”. A rispondere è proprio l’ex gieffino che replica alla mamma: “Che belli gli anni 90, nostalgia di tante cose“.

In moltissimi commentano con parole di apprezzamento il dolce ricordo.