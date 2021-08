Cronaca Italia

Avviata una indagine e una ispezione da parte della Regione sul caso di un bimbo morto dopo una serie di visite in 3 ospedali differenti

Dramma nella provincia di Rovigo: un bambino di 5 anni è morto ieri mattina e sul suo caso sarebbe stata attivata un’ispezione da parte della Regione Veneto. Secondo quanto emerso, il piccolo, che sarebbe residente a Porto Viro, sarebbe deceduto dopo essere stato sottoposto a visite e cure in 3 differenti ospedali. All’autopsia si aggiungerebbero ulteriori indagini delle istituzioni per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Rovigo, bimbo di 5 anni muore dopo essere stato visitato in 3 ospedali

Il dramma si sarebbe consumato nella mattinata del 23 agosto. Il bimbo di 5 anni, residente a Porto Viro (Rovigo), sarebbe morto dopo essere stato visitato e curato in 3 diversi ospedali veneti e ora, riferisce Ansa, sul caso sarebbe stata avviata una ispezione da parte della Regione Veneto che andrebbe ad affiancarsi agli esami autoptici già in corso.

L’obiettivo è capire l’esatta causa del decesso e verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità intorno alla tragedia. “Davanti a una tragedia come questa, non potevamo fare altrimenti. L’assessore Lanzarin ha avviato gli accertamenti per fotografare subito la situazione. Immagino che altre autorità apriranno un fascicolo“. Queste le parole del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, riportate dall’agenzia di stampa.

Lo stesso avrebbe riferito che si tratterà di una “ispezione super partes” per “ricostruire il percorso, sentire gli operatori di tutti gli ospedali e valutare passaggi e cartelle cliniche“.

Bimbo di 5 anni muore dopo essere stato visitato in 3 ospedali: Speranza invia gli ispettori

Secondo quanto riferito da Adnkronos, il decesso del minore sarebbe avvenuto dopo una serie di visite per alcuni problemi respiratori. L’agenzia riporta inoltre una nota del Ministero della Salute, secondo cui il ministro Roberto Speranza “ha predisposto l’invio di un’ispezione negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta lunedì mattina“.

Sul quadro clinico del bimbo, al momento è emerso che sarebbe risultato negativo al Coronavirus. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Padova.