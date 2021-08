Striscia la notizia: Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono i nuovi conduttori del Tg satirico

Programmi TV

“Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla 34esima edizione che torna su Canale 5 da lunedì 27 settembre!“, è questo l’annuncio di Mediaset che sorprende e cambia i due conduttori dietro il bancone. In arrivo c’è l’attrice ed esperta conduttrice Vanessa Incontrada e l’attore Alessandro Siani.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani pronti per Striscia la notizia

“Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la notizia”, commenta Incontrada riportata da Tgcom24. Una bella novità, insomma: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani il “bancone” più famoso d’Italia!”.

Anche Siani condivide l’entusiasmo della sua nuova compagna di viaggio: “Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: Ma perché sei un virologo???. In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!

“. Poi i complimenti alla Incontrada, che alla conduzione è una garanzia: “Ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!”.

Striscia la notizia: le nuove veline

Non finiscono i cambiamenti, chi segue Striscia dovrà abituarsi non solo ai due nuovi conduttori, ma anche a due nuove veline- Le Veline della 34esima edizione.

del Tg satirico sono Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti e per entrambe è la prima volta sul bancone.