Andrea Nicole è la prima tronista di Uomini e Donne con un passato transgender: “Da otto anni sono una donna”

Si chiama Andrea Nicole, la prima tronista ufficiale della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, che comincerà ad andare in onda dal prossimo 13 settembre. Le registrazioni della nuova edizione sono già cominciate e, secondo le anticipazioni, riportate dal Vicolo delle News, ad accompagnare Andrea Nicole ci saranno due tronisti uomini.

La nuova tronista ha subito palesato la sua storia personale. Difatti, la ragazza ha un passato da transgender, Andrea Nicole si chiamava solamente Andrea e, dopo un percorso doloroso, da otto anni è una donna.

Andrea Nicole, nuova tronista di Uomini e Donne, non vuole essere definita transgender

I telespettatori potranno presto conoscerla attraverso le puntate del famoso dating show, ma la ragazza ha già rilasciato un’intervista a FQMagazine, in cui racconta la sua storia: “Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile… Ho sempre avuto un aspetto che rispecchiava la mia femminilità con tratti molto morbidi. Quando ho iniziato la transizione ero contenta anche perché gli altri potevano vedere Andrea, questa volta come nome al femminile“.

Andrea Nicole, che naturalmente, non vuole essere definita transgender, spiega: “Ho visto titoloni secondo me errati.

Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa“. E ancora: “Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco“.

Andrea Nicole, tronista ex transgender, racconta la reazione dei corteggiatori

Il trono di Andrea Nicole, nuova tronista di Uomini e Donne, presenterà delle dinamiche nuove, ma la ragazza si è detta ottimista: “All’inizio mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dall’uscita dallo studio dopo il mio racconto.

In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone, è in qualche modo una selezione naturale: se una persona non è interessata dopo aver ascoltato il mio racconto va via“. E ancora: “Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere“.

La tronista ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla conduttrice Maria De Filippi: “Per me la De Filippi era irraggiungibile, è stato strano ma molto piacevole.

Mi sono sentita subito a casa, era stupita dal modo in cui racconto la mia storia, il più naturale possibile. È la mia vita, non mi piace nascondere nulla“.