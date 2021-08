Gossip

L'attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo non ha riservato belle parole per Barbara D'Urso, della quale è stata ospite qualche anno fa: la sua stoccata alla conduttrice

Un ex ospite di Barbara D’Urso nelle scorse ore si è tolta un sassolino dalla scarpa. Tra i commenti di un post su Instagram, la showgirl Nathaly Caldonazzo ha infatti dimostrato di non avere bellissimi ricordi della sua ospitata dalla conduttrice Mediaset, per usare un eufemismo.

Il nome non è dei più altisonanti nell’ultimo periodo, ma fa sempre rumore quando qualcuno attacca Barbara D’Urso. L’ormai ex Regina della Domenica di Mediaset, pesantemente ridimensionata per il palinsesto del prossimo anno, è stata infatti bersaglio di una stoccata difficile da mal interpretare.

A riportarla tra le sue storie Instagram è Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Qui, si può leggere uno scambio di battute tra l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo e un utente. La prima scrive “Tu saresti 100 volte meglio della D’Urso“, al che la Caldonazzo risponde: “Anche tu“.

Non finisce qui, perchè il “meglio” deve ancora arrivare. Un altro utente fa notare che “qualche volta ti ha ospitato e fece bene“. La risposta della Caldonazzo però non è su toni diversi e anzi rincara la dose: “Sono andata una volta sola 4 anni fa e mi è bastato a vita“.

Insomma, nessuna simpatia particolare per l’attrice nei confronti della D’Urso: cosa ci sia alla base di questo sentimento, non è dato sapere al momento.

Chi è Nathaly Caldonazzo, l’attrice che attacca Barbara D’Urso

Il nome di Nathaly Caldonazzo negli ultimi anni non stato in primo piano nel mondo dello spettacolo, ma la sua carriera è ricca. A metà degli anni ’90, dopo alcune partecipazioni tv nei corpo di ballo di Stasera Lino e Fantastico 10, sale alla ribalta per la relazione con Massimo Troisi: la Caldonazzo è stata assieme al celebre comico fino alla sua morte, avvenuta nel 1994.

La sua carriera prosegue poi nella compagnia del Bagaglino e in numerosi varietà e serie tv come Centovetrine, ma è nel teatro che la Caldonazzo colleziona spettacoli su spettacoli per tutti gli anni Duemila e Duemiladieci. Nel 2017 partecipa alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi: un’esperienza breve, conclusasi con l’eliminazione alla terza puntata. Non è l’unico reality a cui ha partecipato: nel 2019 era tra le coppie di Temptation Island Vip assieme all’ex fidanzato Andrea Ippoliti; i due si sono lasciati nel corso del programma.