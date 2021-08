È morto Michael Nader, l’attore star di Dynasty aveva 76 anni

TV e Spettacolo

È morto Michael Nader, la star indimenticabile della soap opera Dynasty, dove interpretava Dex Dexter e Dimitri Marick in All My Children. L’attore è morto a 76 anni dopo una battaglia contro il cancro. Al suo fianco nel momento della morte c’era la moglie Jodi Lister e il loro cane Storm. Per ricordarlo e per tutti i fan, verrà organizzato un evento virtuale in sua memoria.

Morto Michael Nader: il messaggio della moglie dopo il decesso

L’attore si è spento negli scorsi giorni nella sua casa della California all’età di 76 anni e da tanto tempo stava combattendo una lunga battaglia contro il cancro.

“Con il cuore pesante, condivido la notizia della scomparsa del mio amato, Michael. Abbiamo trascorso 18 anni meravigliosi insieme ai tanti cani che abbiamo allevato e adottato“, ha spiegato la moglie di Nader, Jodi Lister con amore. Sembra nel suo messaggio dopo il decesso, ha raccontato qualche dettaglio sugli ultimi tempi della vita del marito che “stava lavorando a un libro sulla sua vita“. “Era un uomo bello e affascinante con molti talenti e abilità. Mi mancherà per sempre“, ha concluso con dolcezza. Oltre alla moglie, l’attore lascia anche la figlia Lindsay, il genero Trevor, la nipote Juniper e la sorella Stephanie.

Michael Nader, chi era l’attore

Michael Nader era nato il 19 febbraio 1945, a St. Louis, Missouri, negli Stati Uniti. L’attore aveva iniziato la sua carriera entrando nel mondo delle soap, Così gira il mondo e Il profumo del potere. Poi il grande successo grazie alla soap famosissima anche in Italia Dynasty. Anni al servizio del suo personaggio, Dex Dexter, che ha interpretato dal 1983 al 1989. Poi è arrivata la soap La valle dei pini, dove interpretava il marito di Erica Kane nella soap. Poi sono venuti altri grandi telefilm, da Law and Order, a Cold Case – Delitti irrisolti, Flash, La grande fuga 2.