A volte i segreti uccidono: la trama ed il cast del film in onda questa sera su Rai2

TV e Spettacolo

La trama, il cast completo e le curiosità su A volte il passato uccide, il film in onda questa sera alle ore 21:20 su Rai2.

La prima serata di venerdì 27 agosto 2021 su Rai2 si colora di giallo con un thriller che farà tenere il fiato sospeso ai telespettatori. A volte i segreti uccidono è la proposta del secondo canale per oggi e racconta la storia di una madre che 20 anni dopo ritrova la figlia data in adozione e che arriverà nella sua vita per stravolgerla in una maniera del tutto inaspettata. La trama, il cast completo e le curiosità sulla pellicola.

A volte i segreti uccidono: il cast del film in onda oggi venerdì 27 agosto su Rai2

A volte i segreti uccidono ( dal titolo in lingua originale di A daughter’s deception) è un thriller del 2019 diretto da Devon Downs e Kenny Gage che va in onda oggi alle 21:20 su Rai 2.

Il cast della pellicola è composto da Jade Harlow, Kennedy Tucker e vede anche René Ashton, Marland Burke, Kate Connor, Brianna Gage e Rusty Joiner tra gli interpreti principali.

A volte i segreti uccidono: la trama completa del thriller

Laura nel suo passato ha avuto una figlia alla quale ha dovuto rinuncia a causa della sua giovane età. Furono infatti i genitori decidere per lei di darla in adozione e consentirle di avere una vita migliore che non avrebbe potuto avere con lei.

Venti anni dopo Laura ha smesso di parlare con loro due e si è ormai costruita una nuova famiglia, composta dal marito Michael con il quale ha avuto una figlia di nome Skylar.

Un giorno però incontra Bree che dice di essere quella figlia che tanti anni prima aveva perso e mai più rivisto ed insiste per farla entrare a far parte della sua famiglia per recuperare il tempo perduto.

Bree racconta la sua storia dicendo che è stata adottata da una famiglia con una figlia di nome Jessica e lega subito con Skylar, spendendosi per lei ed andando contro con forza a dei bulli che stavano dando contro. Nella giovane così si accende un campanello d’allarme per la foga con la quale Bree l’ha difesa e chiede ad un amico di indagare per lei.

Ma il ragazzo non farà in tempo a rivelare veramente chi sia Bree poiché la ragazza lo uccide freddamente. Sarà questo l’incipit per svelare l’identità di Bree e tutti i misteri di questa storia.