Concorso Comune di Livorno, 40 posti a tempo indeterminato: quali sono i profili ricercati e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso per 40 assunzioni a tempo indeterminato presso il Comune di Livorno: ecco le professionalità ricercate e i dettagli per fare domanda

Nuovo bando di concorso per 40 posti a tempo indeterminato presso il Comune di Livorno. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.60 del 30/07/2021. Le figure ricercare saranno inquadrate nei profili professionali Amministrativo e di Vigilanza.

Concorso Comune di Livorno: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

essere in possesso della patente di guida di tipo B (profilo professionale Vigilanza);

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Concorso per funzionario amministrativo e vigilanza: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, collegandosi alla piattaforma dedicata o attraverso il link presente sul sito istituzionale del Comune di Livorno seguendo il percorso link concorsi-selezioni → concorsi e compilando lo specifico modulo on line.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 30/08/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

La prova d’esame consisterà in una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, mediante somministrazione di domande con risposta a scelta multipla. 5 quesiti saranno volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse.

Il numero totale dei quesiti somministrati sarà di 60 e verteranno sulle seguenti materie.

Profilo Amministrativo:

elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione;

normativa in materia di autocertificazione;

nozioni in materia di normativa dei contratti pubblici;

nozioni in materia di protezione dei dati personali;

nozioni in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;

nozioni sui principali servizi dei Comuni;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Profilo Vigilanza: