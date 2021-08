Disney plus: le novità del mese di settembre 2021 per la piattaforma di streaming

Serie TV - Fiction

Scopri tutte le novità in arrivo nel mese di settembre 2021 sul catalogo di Disney Plus.

Il mese di settembre è ormai alle porte e la piattaforma di streaming di Disney+ sta per offrire ai suoi abbonati l’arrivo di nuovi contenuti da gustare. Il catalogo del colosso sta per arricchirsi di nuovi titoli, tra contenuti originali e non solo, che vedranno tra i titoli più importanti l’arrivo di una nuova serie dedicata all’universo sconfinato di Star Wars, il concerto evento della stella della musica mondiale amata dai più giovani, Billie Eilish, e tanto altro ancora.

L’elenco dei titoli in arrivo a settembre 2021 su Disney+

Disney si appresta ad allietare il ritorno alla normalità dei suoi abbonati con una serie di nuove uscite pronte a non scontentare i suoi tanti abbonati.

Pochi giorni fa il colosso ha infatti svelato in maniera ufficiale attraverso un post sul suo account ufficiale di Instagram tutte le importanti novità che riguarderanno la piattaforma di streaming Disney+, quella che del suo comparto è dedicata ai più giovani, per il mese di settembre.

Ecco l’elenco completo della nuove uscite in arrivo che vedono nella nuova serie di Star Wars e nel film concerto evento di Billie Eilish i titoli di punta del prossimo mese: