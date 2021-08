Netflix: pubblicato il teaser ufficiale del documentario sul mito Michael Schumacher. Quando esce

TV e Spettacolo

Nel giorno del 30esimo anniversario del suo debutto nelle corse della Formula Uno, il colosso dello streaming Netflix ha voluto annunciare un documentario evento che vede al centro della narrazione la vita sportiva e privata del mito della velocità Michael Schumacher. Un omaggio intenso e sincero che presto arriverà sugli schermi di tutti gli abbonati del catalogo e che promette di raccontare le tappe più importanti della carriera e della vita privata del campione, sfruttando del materiale di archivio insieme ad alcune interviste esclusive ad esperti del settore ed ai suoi familiari.

Schumacher: l’omaggio di Netflix al pilota

La figura di Michael Schumacher ha da sempre appassionato la curiosità degli amanti della Formula Uno e non solo, sia per la sua grandezza nel mondo delle corse che per la sua vita privata purtroppo segnata finora da un tremendo incidente in sci che l’ha segnato profondamente.

A 30 anni dal suo debutto nella classe regina delle corse automobilistiche, Netflix ha deciso di rendere omaggio alle gesta del campione con un documentario che si preannuncia imperdibile. Attraverso delle interviste esclusive e con l’aiuto di contributi provenienti dal vasto archivio del colosso e non solo, il documentario originale Schumacher intende tracciare il ritratto pubblico e privato del pilota partendo dagli esordi fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il sette volte campione di Formula 1, che ha segnato un’epoca con le sue vittorie divise tra Benetton e Ferrari, sarà raccontato come mai prima grazie anche al contributo dei figli e di altri suoi parenti che si sono prestati al racconto intimo della figura di Schumacher in un clima commovente e raccolto.

Guarda il video:

30 anni fa, oggi, Michael Schumacher partecipava al suo primo Gran Premio di Formula 1, iniziando così una carriera destinata a diventare leggenda.

SCHUMACHER, un documentario originale Netflix, arriva il 15 settembre. pic.twitter.com/JZzzqVQZN5 — Netflix Italia (@NetflixIT) August 25, 2021

Schumacher: quando arriva su Netflix

Il documentario originale che racconta la vita di Michael Schumacher arriverà sul catalogo di streaming di Netflix a partire da mercoledì 15 settembre 2021 e sarà disponibile per gli abbonati di tutto il mondo.