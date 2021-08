Serenity – L’isola dell’inganno: trama e cast del film in onda venerdì 27 agosto su Canale 5

TV e Spettacolo

La trama ed il cast completo del film Serenity - L'isola dell'inganno, il thriller in onda questa sera su Canale5 a partire dalle ore 21:30.

Il venerdì sera di Canale5 propone un thriller dal cast stellare che ruota intorno ad una storia drammatica densa di segreti e dal finale inaspettato. Il film Serenity – L’isola dell’inganno andrà in onda sulla rete ammiraglia della Mediaset questa sera venerdì 27 agosto 2021 dalle ora 21:30 circa subito dopo Paperissima Sprint. La trama completa ed il cast della pellicola con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Serenity – L’isola dell’inganno: il cast del film in onda su Canale5

Serenity – L’isola dell’inganno (dal solo titolo Serenity in lingua originale) è una pellicola del 2019 scritta e diretta da Steven Knight, regista britannico noto al grande pubblico per aver creato la serie televisiva di fama mondiale Peaky Blinders oltre al conclamato quiz televisivo a premi Chi vuol essere milionario?

I due protagonisti della storia sono Matthew McConaughey ed Anne Hathaway, interpretando rispettivamente gli ex coniugi John Mason/Baker Dill e Karen Zariakas, che tornano a collaborare dopo il grande successo riscontrato con Interstellar. Fanno parte del cast principale anche la famosa Diane Lane, oltre che a Jason Clarke e Djimon Hounsou.

Serenity – L’isola dell’inganno: la trama del film

Baker Dill è un marinaio che nel tentativo di mettere da parte il passato si trasferisce su di un’isola sperduta a dare la caccia ad una specie di pesce molto rara.

Svariati anni prima ha infatti dovuto chiudere la sua relazione con Karen, l’ex moglie, insieme hanno avuto un figlio di nome Patrick.

Un giorno però la donna cerca e trova il marinaio con una richiesta d’aiuto ben precisa da sottoporgli: aiutare lei ed il figlio a scappare dalle grinfie del nuovo violento compagno della donna che mettendo sotto scacco la loro vita. L’uomo raccoglie l’appello della donna e decide di far fuori l’uomo architettando con il figlio il piano per ucciderlo e farlo scomparire per sempre dalla loro vita.

Quello che sembra essere un piano perfetto si trasforma però in un grande inganno che rivelerà aspetti della vita di Baker ignoti allo spettatore che sarà trasportato nella narrazione con uno sguardo differente dopo aver compreso cosa c’è dietro la sua figura.