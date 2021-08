A grande richiesta – Il meglio di: su Rai1 sabato ci sono Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri

Programmi TV

Lo speciale appuntamento con il meglio dello show di Rai1 che celebra in una replica i grandi artisti della musica nostrana, da Patty Pravo a Loredana Bertè.

Questa sera su Rai1 ritorna uno degli show musicali di successo della televisione pubblica di questa annata. Lo spettacolo, nato da una idea dei vertici Rai, in primavera ha omaggiato le grandi figure della nostra musica proponendo 5 serate dedicate alle sue grandi icone. Oggi sabato 28 agosto 2021 va in onda A grande richiesta – Il meglio di, uno speciale che raccoglie il meglio della trasmissione e che farà rivedere al pubblico Patty Pravo, Loredana Berté e tanti altri ancora. L’appuntamento è fissato per le 21:30 sul primo canale.

A grande richiesta – Il meglio di: in onda oggi sabato 28 agosto 2021 la replica dello show

Quella di oggi su Rai1 sarà una serata che punta ad omaggiare i grandi artisti della nostra musica riproponendo il meglio dello show andato in onda da febbraio ad aprile di quest’anno.

A grande richiesta – Il meglio di torna infatti oggi in replica su Rai1 con una puntata speciale in onda a partire dalle ore 21:30.

Il ciclo di cinque serate andate in onda in primavera verrà riassunto e riproposto al pubblico con la conduzione dei presentatori che si sono alternati nelle puntante della prima stagione. Rivedremo dunque gli spezzoni provenienti dalle puntate con Flavio Insinna, Carlo Conti, Veronica Pivetti e Paolo Conticini, Alberto Matano e quella con Pino Strabioli.

Chi vedremo questa sera: gli artisti

Sarà l’occasione per rivede il meglio delle puntate dedicate alle grandi icone della nostra musica come Patty Pravo, Loredana Berté ed i Ricchi e Poveri senza tralasciare gli altri contributi provenienti dalle puntate dedicate alla giornata di San Valentino e quella dedicata ad un grande mattatore della televisione e del cinema italiano come Christian De Sica.

Rai1 celebra dunque nuovamente la vita e la carriera dei grandi artisti presentati nella prima edizione dello show e lo fa con una serata speciale totalmente dedicata a loro ed al loro pubblico nell’appuntamento di questa sera sabato 28 agosto 2021 a partire dalle ore 21:30.