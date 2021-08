Gossip

Brutta esperienza per lo youtuber Simone Paciello meglio noto come Awed, il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Lui stesso ha condiviso tramite alcune stories le minacce di morte ricevute da un profilo falso su Instagram. Frasi orribili denunciate da Awed, che annuncia di voler scoprire chi ci sia dietro.

Awed minacciato di morte sui social: “Quel verme deve morire”

Dopo aver raggiunto la celebrità nazionale grazie alla vittoria dell’Isola dei Famosi, Awed si scontra ora con una spiacevole e illegittima realtà, quella degli haters. Lo youtuber ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio di morte ricevuto neppure da lui, ma dall’amico Amedeo.

Molti fan si stavano chiedendo se tra lui e Awed ci fossero problemi, visto che non apparivano più così spesso insieme nelle stories. Il vincitore dell’Isola ha condiviso il messaggio ricevuto: “Finalmente non vediamo più quella mer*a del tuo amico napoletano. Vedrai che succede ora. Lo bruceremo vivo non appena riusciamo a beccarci. Non farti vedere più con lui. Quel verme deve morire soffrendo davanti ai nostri occhi. Faremo spendere tutti i soldi dell’Isola in un bel funerale. Sto handicappato di mer*a deve morire. Schifosi“.

Awed condivide le minacce di morte ricevute su Instagram

Parole di odio e precise minacce di morte che non hanno lasciato indifferente Awed. Innanzitutto, ha precisato che con Amedeo non ci sono problemi: “Se due persone quando stanno insieme non fanno Stories, non vuol dire che non sono più amici […] Tante volte penso che più sei in compagnia e più pubblichi Stories, tanto più significa che ti stai rompendo i cogl*oni di stare con quella persona in quel momento“. Poi, è entrato nel merito del problema.

Awed, il vincitore dell’Isola dei Famosi impaurito dalla minaccia di morte

Nei successivi video condivisi sul profilo, Awed non nasconde la preoccupazione: “Inoltrare una minaccia di morte all’una di notte ad un soggetto ansioso come me non è la cosa migliore.

Non ho chiuso occhio. L’idea di essere bruciato vivo comunque ti crea un po’ di paura inconscia“. Simone Paciello dice poi che a mandare il messaggio è stato – ovviamente – un profilo fake: “È una cosa che non mi fa stare tranquillo, sfido chiunque a ricevere minacce di morte e rimanere tranquillo“. Per quanto “ricevere insulti sui social ci sta, lo metti in preventivo“, il vincitore dell’Isola ritiene che ora si sia passato il confine: “Una minaccia alla vita reale non è lecita, non puoi uscire di casa e minacciare qualcuno di morte” e tantomeno in uno spazio astratto.

Per questo, annuncia che la questione non sarà lasciata a morire lì sui social: “Ho deciso di andare fino in fondo a questa faccenda e scoprire chi ci sia dietro a questa faccenda“. Questo perchè sia che ci sia un bambino con il telefono in mano, come detto da Awed, o che altro, una minaccia di morte del genere va presa seriamente.