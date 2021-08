Gossip

Barbara Chiappini e il marito sull’orlo della separazione, poi il “messaggio dall’Aldilà” della madre a ricucire il rapporto: questo il racconto che lei stessa ha fatto su un singolare episodio che le sarebbe successo quando, nel pieno di una crisi coniugale, avrebbe visto il suo matrimonio con Carlo Agostini a un passo dal naufragio. Si tratta dell’ennesimo racconto di questo tenore da parte della conduttrice: in tv, qualche tempo fa, aveva svelato anche un’altra pagina privata che riguarda sempre la mamma scomparsa quando lei aveva 11 anni.

Barbara Chiappini, la rivelazione sul matrimonio: “Me lo ha detto mia madre dall’Aldilà“

Volto noto del piccolo schermo come showgirl e conduttrice, anche se lontana da tempo dai riflettori nazionali, Barbara Chiappini è tornata alla ribalta con una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

Nel corso del suo racconto sulla vita privata e sul matrimonio con Carlo Agostini, ha rivelato di essersi trovata sul punto di rottura e di essere tornata sui suoi passi grazie all’intervento dell’amata mamma.

Tutto sarebbe successo lo scorso giugno, quando le sarebbe arrivato un “messaggio dall’Aldilà” da parte della madre. Parole che le sarebbero giunte attraverso il sogno fatto da una cugina: “Le ha detto: ‘Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli’.

Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. E quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo. E così Carlo e io siamo tornati insieme (…). Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate“.

Barbara Chiappini oggi: dall’incidente alla tv, alle nozze con Carlo Agostini

Barbara Chiappini è un volto noto della tv con una carriera molto attiva tra gli anni ’90 e i primi 2000.

Il pubblico l’ha vista anche all’Isola dei Famosi e oggi, dopo anni di lontananza, non rifiuterebbe un posto in un reality. Lo ha rivelato nella stessa intervista, in cui emerge tutto il suo amore per la famiglia, il marito Carlo Agostini e i due figli, Sveva e Folco. Ha deciso di lasciare il lavoro nella televisione per dedicarsi a loro, vive in campagna e il prossimo 7 settembre festeggerà 10 anni di matrimonio.

Tempo fa, a Barbara d’Urso aveva raccontato di sentirsi “miracolata“, come ha ribadito a DiPiù, per essersi salvata da un terribile incidente stradale.

Anche in quella occasione, avrebbe avvertito la netta sensazione che sua madre l’avesse protetta.