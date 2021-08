Compromessi sposi: trama e cast del film con Abatantuono e Salemme in onda sabato 28 agosto su Canale 5

TV e Spettacolo

Anche oggi sabato 28 agosto 2021 continua su Canale5 il ciclo dedicato alle commedie italiane con la proposta che vede come protagonisti gli apprezzati attori Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Il film Compromessi sposi andrà in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa. La trama ed il cast del film in televisione oggi in prima serata.

Compromessi sposi: il cast del film

Compromessi sposi è una commedia italiana del 2019 per la regia di Francesco Miccichè, regista romano impegnato da svariato tempo tra la televisione, per la quale ha girato svariate puntate di conosciute fiction nostrane come Un posto al sole e Ris, ed il cinema dove ha firmato interessanti commedie come Loro chi?

e Ricchi di fantasia.

I protagonisti della pellicola sono i conosciuti Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono, qui nei panni di due genitori provenienti da mondi opposti ma che si trovano ad avere a che fare quando i rispettivi figli si innamorano uno dell’altro. A completare il cast insieme ai due volti noti della nostra comicità vi sono Sergio Friscia, Rosita Celentano, Elda Alvigini e Carolina Rey.

Compromessi sposi: la trama della commedia in onda su Canale5

Gaetano e Diego sono i padri di due ragazzi che decidono di sposarsi ma che devono fare irrimediabilmente i conti con i due genitori.

Il primo, amministratore di Gaeta e uomo del sud tutto d’un pezzo, mentre il secondo è il tipico imprenditore del Nord avverso al Sud che tutto farebbe tranne che avere a che fare con uno proveniente da sotto il Po.

I due, così diversi ed opposti, si troveranno ad architettare un piano insieme per far si che non si svolgano mai le nozze che i due innamorati vorrebbero tanto portare a termine. Un ruolo fondamentale verrà però ricoperto dalle madre dei due ragazzi che invece cercheranno di stemperare gli animi per far si che i giovani convolino a nozze.