Il killer della porta accanto: la trama della pellicola in onda questa sera sabato 28 agosto 2021 su Rai2

La proposta di Rai2 per la prima serata di sabato 28 agosto 2021 è un thriller che racconta la storia di Gina, una donna in difficoltà economica che si imbatte in un uomo disposto ad aiutarla ma che nasconde dei segreti ignari alla donna. Il film Il killer della porta accanto andrà in onda questa sera su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa. La trama completa ed il cast del film trasmesso dal secondo canale.

Il killer della porta accanto: il cast del film

Questa sera sabato 28 agosto 2021 continua su Rai2 il ciclo Nel segno del giallo con la pellicola Il killer della porta accanto, un avvincente thriller che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino al finale.

Il film va in onda in prima visione assoluta per l’Italia dopo il suo debutto nel 2020 negli Stati Uniti d’America. Dal titolo in lingua originale di Killer in the Guest House è stato scritto e diretto da Tony Dean Smith con il cast di protagonisti che vede nei ruoli principali Chelsea Hobbs e Marcus Rosner, oltre a Matthew Kevin Anderson, Mark Humphrey, Corina Bizim e Sharon Taylor nei ruoli secondari.

Il killer della porta accanto: la trama completa della pellicola

Gina Larson è una fotografa in crisi economica che cerca una soluzione alla sua situazione.

In possesso di una grande casa decide quindi di inserire un annuncio per affittare la dependance e riceve la risposta di Mark, un avvenente pilota.

Gina resta affascinata da Mark che si mostra molto premuroso nei suoi confronti fino a che la difende dal suo ex troppo insistente, commettendo un fattaccio che lo vede uccidere l’ex della donna per poi nasconderne il corpo in giardino. Mark organizza dunque un piano per nascondere quello che ha fatto alla polizia e per tenere sottocchio Gina ormai ignara di tutte le manovre di quello che sembra un uomo per bene.

La donna continuerà a guardare con gli occhi dell’amore Mark fino a che non scoprirà cosa nasconde l’uomo e cercherà di consegnarlo alle autorità.