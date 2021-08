TV e Spettacolo

Il secondo film cult della trilogia torna in televisione su Italia1 e porta con sè gli strampalati viaggi nel tempo di Doc. Emmett e Marty McFly.

Torna in televisione il secondo capitolo della trilogia creata e diretta da Robert Zemeckis che ha fatto la storia del cinema mondiale. Italia1 lo ripropone in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa di oggi sabato 28 agosto 2021 facendo continuare i viaggi nel tempo più famosi del cinema. Tutte le curiosità sulla trama ed il cast del secondo film con gli iconici personaggi Marty McFly e Emmett L. “Doc” Brown.

Ritorno al futuro – Parte II: le curiosità ed il cast del film in onda su Italia1

Ritorno al futuro – Parte II (dal titolo in inglese di Back to the Future Part II) è una storica pellicola di genere fantascientifico del 1989 diretto dal regista Robert Zemeckis, secondo capitolo dell’omonima trilogia.

Il film è stato girato contemporaneamente con il terzo capitolo della saga ed entrambi dovevano far parte di un unico film dal titolo Paradox ma poi vennero scorporati e presentati singolarmente come la seconda e terza parte della prima pellicola.

Gli interpreti principali del film sono nuovamente Michael J. Fox e Christopher Lloyd, i protagonisti della strana coppia che vaga nel tempo formata da uno studente ed lo scienziato più bislacco di tutto il cinema ovvero Marty McFly e Emmett L.

“Doc” Brown. Al loro fianco tornano a completare il cast Lea Thompson nei panni di Lorraine Baines McFly la madre di Marty, Thomas F. Wilson ad interpretare gli odiati Biff e Griff Tannen ed per la prima volta Elisabeth Shue nei panni di Jennifer Parker la fidanzata di Marty.

Ritorno al futuro – Parte II: la trama del film

I viaggi nel futuro di Marty e Doc riprendono da dove li avevamo lasciati nel finale del primo capitolo quando lo scienziato ritorna nel 1985 con l’intento di convincere il ragazzo a ripartire con lui. L’intenzioni di Doc sono infatti chiare a causa di quello che ha scoperto sul destino di Marty e di suo figlio, che da buon McFly si metterà nei guai rischiando di innescare dei paradossi temporali che solo la strana coppia potrà rimettere a posto una volta per tutte.