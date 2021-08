TV e Spettacolo

La proposta di Rai1 per la prima serata di oggi domenica 29 agosto 2021 è una divertente commedia che racconta la storia di un artista in cerca del successo che merita dopo una vita passata nelle retrovie e per raggiungerlo è disposto a tutto, anche a sparire. Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino sono i protagonisti del film Chi m’ha visto, in onda questa sera su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa. La trama ed il cast completo della pellicola.

Chi m’ha visto: il cast del film in onda questa sera su Rai1

Chi m’ha visto è una commedia del 2017 per la regia di Alessandro Pondi, qui alla sua prima fatica dietro la macchina da presa in un lungometraggio.

I protagonisti della pellicola sono Beppe Fiorello, che interpreta un chitarrista che da sempre lavora come spalla ai grandi della musica italiana, e Pierfrancesco Favino, nei panni di un pastore che finirà per fare da complice al contorto piano dell’artista. Al loro fianco giostreranno svariati personaggi secondari interpretati da Mariela Garriga, la bella Sally; Dino Abbrescia, il simpatico Tony Pettinato, ed ancora Mariolina De Fano (Natuzza), Michele Sinisi (Maresciallo Fagiano) Maurizio Lombardi (Don Julio) e Oriana Celentano (Laura).

Chi m’ha visto: la trama della pellicola

Martino Piccione è un chitarrista che ha passato la sua carriera alle spalle dei maggiori artisti della musica italiana, senza però avere il giusto riscontro da parte del pubblico. Stando della situazione e dei ripetuti sfottò dei compaesani che lo riempiono di insulti una volta tornato nel paese natale, decide di prendersi la meritata gloria architettando un piano che possa far parlare di se una volta per tutte.

Coinvolge così l’amico Peppino Quaglia, un mandriano della zona, per aiutarlo a far credere a tutti che sia sparito in modo da farlo essere una volta per tutte sotto la luce dei riflettori al centro del palco.

Il piano però subira qualche intoppo e dovrà fare i conti con le indagini degli abitanti del paese che al posto di chiedersi dove sia credono finalmente di essersene liberati.