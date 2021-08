Gossip

Luca Argentero papà innamoratissimo: l’attore è solito condividere i momenti più dolci della sua nuova vita da padre di Nina Speranza, la bimba avuta a maggio 2020 assieme alla moglie Cristina Marino. In questo caso, la foto pubblicata da Argentero è particolarmente commovente: Luca ha voluto mostrare i primi passi della figlia.

Luca Argentero, nuove tenerissima foto della figlia Nina Speranza

Da quando è nata, il 20 maggio 2020, Luca Argentero e Cristina Marina hanno cambiato vita. L’arrivo di Nina Speranza li ha resi genitori e riempito ancor di più la loro vita di amore, che la coppia sta vivendo in un casolare nei pressi di Città della Pieve, dove si sono trasferiti.

Da qui arriva la foto pubblicata sul profilo Instagram dell’attore di Doc – Nelle tue mani. Pubblicata nel primo pomeriggio di ieri, mostra Luca Argentero mentre cammina scalzo in quello che presumibilmente è il giardino di casa: senza maglietta, l’attenzione è tutta per la figlia che gli è accanto. Argentero tiene infatti la mano a Nina Speranza, in quelli che sembrano essere i suoi primi passi.

Oltre al pannolino d’ordinanza, la bambina sembra avere ai piedi dei piccoli sandaletti o delle scarpine, segno che ha già iniziato a camminare. Il modo in cui si appoggia al celebre padre, però, sembra suggerire che sia ancora in quelle dolcissime prime fasi, fatte di tentativi e cadute sul morbido dell’erba. Pochi giorni fa, era stata condivisa una foto simile durante le vacanze della coppia in Sicilia. Argentero ha commentato la foto scrivendo “Infinito“, mentre la moglie Cristina Marino tra le sue storie ha aggiunto un “Chiedimi se sono felice“.

La risposta è scontata.

Anno magico per Luca Argentero e Cristina Marino, tra Nina Speranza e il matrimonio

Per la coppia di attori, un anno davvero magico. Prima la nascita di Nina Speranza, poi il matrimonio celebrato in gran segreto a Città della Pieve.

Pochi gli ospiti vip presenti al rito civile, tra questi Raz Degan. Condividendo la prima bellissima foto del matrimonio, Cristina Marino ha celebrato la sua nuova vita col marito Luca Argentero scrivendo: “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre“.

Immagini molto romantiche che assieme a quelle dei primi passi di Nina Speranza fanno la gioia dei fan, che a migliaia riempiono di cuori e reazioni commosse le foto della bambina o della coppia.