Un incendio ha coinvolto un palazzo di 15 piani a Milano: secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori, le fiamme sono divampate in un grattacielo di via Giacomo Antonini, e l’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 17.30 di oggi. Impressionanti le immagini che arrivano dalla zona del capoluogo lombardo teatro del rogo. Dalle prime informazioni, vi risiederebbero circa 70 famiglie.

Palazzo di 15 piani in fiamme a Milano: le immagini dell’incendio

Intervento delle squadre dei vigili del fuoco in corso dalle 17.30 per un grosso incendio in un palazzo di 15 piani in via Giacomo Antonini a Milano.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero divorato rapidamente una parte dell’edificio che si trova nella periferia sud della città. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco e ambulanze.

I pompieri sono al lavoro per tentare di spegnere lo spaventoso rogo, di cui in questi minuti arrivano le prime immagini attraverso i social. Nell’edificio risiederebbero circa 70 famiglie, ma ancora non è chiaro quante persone si trovassero in casa quando è divampato l’incendio. Stando a una prima ricostruzione, il fuoco si sarebbe propagato a partire dall’ultimo piano, facendo saltare le vetrate della facciata e generando una impressionante colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza.

🔴 #Milano, intervento in corso dalle 17:30 delle squadre #vigilidelfuoco per l’incendio di un grattacielo in via Giacomo Antonini [#29agosto 18:30] pic.twitter.com/n1q6c0Tiyn — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

Incendio divora un palazzo di 15 piani a Milano, paura per 70 famiglie

Secondo quanto appreso dall’Ansa, nel palazzo in cui è scoppiato l’incendio abitano circa 70 famiglie, e al momento sarebbero in corso le operazioni di evacuazione. Incerto, stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa, il numero delle persone attualmente presenti all’interno del grattacielo di via Antonini. I vigili del fuoco spiegano che “le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori“.