La proposta di Italia 1 per la prima serata di oggi lunedì 30 agosto 2021 è il rifacimento di un grande classico della fantascienza mondiale che vede come protagonista il lucertolone più famoso del cinema. Il film Godzilla andrà in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset. Tutta la trama ed il cast completo del film in programmazione questa sera.

Godzilla: il cast del film in onda questa sera su Italia1

Godzilla è una pellicola del 2014 diretta da Gareth Edwards, regista e sceneggiatore britannico. Il film è da considerarsi un rifacimento della serie cinematografica con protagonista Godzilla, partita nel lontano 1954, e ne racconta una nuova storia originale in quello che è il primo capitolo del MonsterVerse.

La serie rappresenta un universo cinematografico distinto che poi si intreccia con un altro storico franchise del cinema per un crossover di successo insieme all’altro super animale del cinema King Kong, nelle tre pellicole dal titolo Kong: Skull Island (del 2017), Godzilla II – King of the Monsters (del 2019) e Godzilla vs. Kong (del 2021).

Il cast del film vede trai i protagonisti Aaron Taylor-Johnson che veste i panni del tenente Ford Brody, Bryan Cranston che interpreta suo padre Joe ed ancora Ken Watanabe, nel ruolo del dott.

Ishiro Serizawa, Elizabeth Olsen è invece Elle Brody, Sally Hawkins è Vivienne Graham, Juliette Binoche nei panni di Sandra Brody ed infine David Strathairn, Al Sapienza, Richard T. Jones e Victor Rasuk.

Godzilla: la trama della pellicola

Da tempo immemore la Terra ospita una creatura leggendaria nelle sue profondità ed in pochi conoscono questo segreto che getterebbe il pianeta nel panico. La creatura, soprannominata Godzilla, è controllata da un programma militare che la monitora ed evita che le radiazioni delle quali si nutre possano risvegliarla.

Il rischio però non viene calcolato per altre due crisalidi millenarie che riposano vicino le Filippine e che si risvegliano, a distanza di 15 anni, provocando un terremoto non indifferente nella prima occasione ed il risveglio di Godzilla nel secondo caso.

Toccherà ad un coraggioso Marines americano cercare di capire il perché di questi risvegli oltre che ad evitare la distruzione dell’intero pianeta.