Un gravissimo lutto ha colpito in queste ore un’ex concorrente del Grande Fratello, volto tra i grandi protagonisti dell’edizione numero 14 del famoso reality (nel 2015). L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio sui social, con un post che su Instagram racconta cosa è successo. Immediata la reazione di amici e fan, con una pioggia di commenti di cordoglio nel drammatico momento.

Grande Fratello, grave lutto per un’ex concorrente: morta la madre di Rebecca De Pasquale

“Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, ma nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole: Riguardati non farmi stare col pensiero.

Mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una brutta ulcera allo stomaco ti ha portata via come un fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò, vero?“.

È questo lo struggente messaggio con cui Rebecca De Pasquale ha annunciato la morte dell’amata madre. Il gravissimo lutto ha colpito la famiglia dell’ex concorrente del Grande Fratello 14, che il pubblico del reality ricorderà tra i volti dell’edizione andata in onda nel 2015.

Post di Rebecca De Pasquale per la morte della madre – Instagram

Rebecca De Pasquale, il passato da monaco e il Grande Fratello

Rebecca De Pasquale è nota per la sua partecipazione come concorrente del GF 14, nel 2015, e nella Casa di Cinecittà aveva messo a nudo un importante scorcio della sua vita privata e familiare.

Transgender, nata con il nome di Sabatino, per un certo periodo della sua storia, prima del coming out, aveva seguito un percorso come monaco benedettino facendosi chiamare don Mauro. A 21 anni, la decisione di lasciare il convento e avviare la transizione per diventare donna.

“Non è stato facile dirlo, soprattutto a mio padre. Grazie anche a mia madre piano piano ha capito, ma ci siamo venuti incontro.

All’inizio non mettevo vestiti esuberanti quando entravo in casa. Io e mio padre ci siamo incontrati”. Così, qualche tempo fa, Rebecca De Pasquale, ospite a Live – Non è la d’Urso, aveva ricordato il rapporto con gli amati genitori e il momento in cui la sua verità era venuta a galla in famiglia.