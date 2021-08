La campionessa: trama e cast del film in onda su Canale 5 in prima tv assoluta lunedì 30 agosto

TV e Spettacolo

Arriva su Canale 5 per la prima volta in tv la toccante storia di Michelle Payne, la ragazza che sognava di affermarsi come fantino fino a vincere la gara più dura.

La prima serata di oggi lunedì 30 agosto 2021 su Canale5 offre una interessante prima assoluta che racconta la storia di Michelle Payne, una giovane ragazza appassionata di ippica che ha sempre avuto il sogno di vincere la gara più prestigiosa e dura del mondo dei fantini. Il film La campionessa arriva questa sera a partire dalle ore 21:30 con un cast d’eccezione che vede come protagonisti Teresa Palmer e Sam Neill. La trama ed il cast completo della pellicola.

La campionessa: il cast della pellicola in prima visione su Canale5

La campionessa ( dal titolo in lingua originale di Ride like a girl) è un film del 2019 di genere drammatico e biografico diretto da Rachel Griffiths, attrice e regista australiana che in carriera ha anche fiorato un Oscar come miglior attrice non protagonista nel lontano 1999.

Rachel Griffiths è qui alle prese con la sua prima fatica dietro la cinepresa nel racconto della storia di Michelle Payne, una ragazza che sogna l’impossibile in uno sport principalmente praticato da soli uomini. La giovane è interpretata dalla nota Teresa Palmer, con Sam Neill che veste i panni del padre Paddy.

Gli altri interpreti principali della pellicola sono Sullivan Stapleton, Magda Szubanski, Genevieve Morris ed ancora Stevie Payne.

La campionessa: la trama del film

Michelle Payne è una ragazza con un grande sogno nel cassetto: affermarsi come fantino in un mondo totalmente maschilista. La sua caparbietà la porta ad ambire a diventare un fantino di successo mondiale e per farlo cova dentro di se la voglia di vincere la Melbourne Cup, la corsa per cavalli più prestigiosa di tutta l’Australia.

Con l’aiuto del suo allenatore, il padre Paddy, farà di tutto per potersi affermare e lottando contro ogni tipo di avversità, tra le quali una brutta caduta e una tragedia famigliare, cercherà di farsi notare agli occhi degli altri fantini e degli appassionati di ippica.