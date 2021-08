Massimo Giletti non andrà più in onda la domenica: importante cambiamento per Non è l’Arena

Programmi TV

Il conduttore è pronto a tornare con Non è l'Arena ed alcune importanti novità. Lo storico programma di La7 subirà alcune modifiche a partire dal giorno di messa in onda.

Il programma di Massimo Giletti si appresta ad iniziare un’altra edizione da protagonista su La7, la rete che lo ospita dopo l’abbandono alla televisione pubblica della Rai. Non è l’Arena, solitamente in onda la domenica in prima serata, subirà degli importanti cambiamenti nel format a partire dal giorno di collocazione. Le indiscrezioni di qualche tempo fa sembrano aver travato conferma e ed ecco, quindi, quale sarà il nuovo giorno di trasmissione per il programma di Giletti.

Non è l’Arena cambia: tutte le novità della nuova edizione del programma di Massimo Giletti

Da quando con Non è l’Arena nel 2017 è passato a La7, dopo 13 anni di onorata carriera nella scuderia della Rai sotto il nome di L’Arena, quello di Giletti è diventato un programma di punta dell’emittente dell’editore Urbano Cairo nella sua storica collocazione nella prima serata della domenica.

Massimo Giletti ha così sfidato le altre reti televisive con il suo format fatto di inchieste miste al talk show che hanno fatto appassionare nel tempo l’affezionato pubblico del conduttore. Ora però gli stessi telespettatori dovranno registrare un cambiamento importante della trasmissione che, dopo la diretta richiesta del suo conduttore, vede cambiare il suo giorno di messa in onda spostando dalla domenica sera al mercoledì.

Stando infatti alle indiscrezioni, la trasmissione subirà non solo il cambio di giorno di programmazione ma anche alcune migliorie richiesto dallo stesso Giletti. Il conduttore è infatti pronto a dare un taglio al programma in termini di tempo, accorciandola e portandola a 3 ore, oltre ad una nuova linfa al format che virerà più verosimilmente al reportage ed all’inchiesta.

Non è l’Arena: la trasmissione andrà in onda il mercoledì

Importanti cambi in vista per la trasmissione che, stando ai rumors, sono stati avallati dallo stesso Urbano Cairo sotto i suggerimenti diretti di Massimo Giletti, voglioso di far evolvere il suo show verso un giornalismo d’inchiesta pronto a collocarsi al mercoledì sera, stando a quanto rivela Tvblog, andando a sfidare la storica trasmissione di Chi l’ha visto, regina del mercoledì televisivo.