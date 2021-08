Gossip

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…“: sono le parole con cui Michelle Hunziker annuncia ai fan la sua trasformazione con un look nuovo di zecca che fa incetta di like e complimenti. Su Instagram, la showgirl e conduttrice ha condiviso le prime immagini del suo taglio di capelli e il messaggio arriva dritto al cuore dei suoi follower. E la scelta si rivela un successo.

Michelle Hunziker stupisce tutti con un nuovo look

Nuovo look per Michelle Hunziker, che ha deciso di concludere la sua estate 2021 con un taglio di capelli tutto nuovo che sembra aver incassato una mole consistente di consensi sui social.

Le foto della sua trasformazione approdano sul suo profilo Instagram e fanno incetta di like e complimenti. Per l’occasione, Michelle Hunziker ha scelto di lanciare un messaggio importante al suo pubblico, che non è passato inosservato: “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…“. Per lei, un caschetto sbarazzino e addio al capello lungo e liscio, come dimostrano gli scatti postati poche ore fa.

Michelle Hunziker pronta a tornare in tv

Archiviate le vacanze estive, per Michelle Hunziker è ormai tempo di tornare ai suoi impegni nel piccolo schermo. Con la nuova stagione televisiva alle porte, la showgirl si prepara a riprendere le redini della prossima edizione di All Together Now, il talent show che la vede come conduttrice e la cui messa in onda è prevista per l’autunno.

Poche ore prima del suo appuntamento dal parrucchiere, con la chioma ancora lunga bene in vista, Michelle Hunziker ha trascorso una giornata di relax insieme alla primogenita Aurora Ramazzotti, a cui ha rivolto una dolce dedica su Instagram: “Mia figlia è la migliore del mondo!!!! Non l’ha scritta lei questa frase. Tutta farina del mio sacco“.