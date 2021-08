Doppia colpa: trama e cast del film che arriva oggi martedì 31 agosto in prima tv assoluta su Rai3

TV e Spettacolo

Il terzo canale della televisione pubblica manda in onda oggi martedì 31 agosto 2021 in prima visione assoluta per l’Italia un thriller che racconta la storia di un professore universitario accusato di aver fatto sparire una sua studentessa. Il film Doppia colpa, che vede tra i protagonisti Pierce Brosnan, va in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast completo della pellicola.

Doppia colpa: il cast del film in prima tv su Rai3

Doppia Colpa (dal titolo in lingua originale di Spinning Man) è una pellicola del 2018 diretta da Simon Kaijser e Kim Farrant.

Il film racconta la storia di Evan Birch, interpretato dall’attore Guy Pearce che è un volto noto di televisione e cinema dalla lunga carriera.

Si occuperà della sua storia il Detective Robert Malloy, personaggio interpretato da Pierce Brosnan, il noto agente della saga dello 007 James Bond; mentre la moglie di Evan dal nome Ellen Birch ha il volto dell’attrice Minnie Driver. Completano il cast Alexandra Shipp (Hannah), Odeya Rush (Joyce Bonner), Jamie Kennedy (Ross) ed infine Clark Gregg (Paul).

Doppia colpa: la trama della pellicola

Evan Birch è un professore universitario stimato e ben voluto, padre di famiglia e marito ineccepibile.

Joyce è invece una studentessa che ha a che fare con il professore per le sue attività nel college di fianco a quello dell’uomo. Le loro storie si intrecciano quando la ragazza sparisce misteriosamente ed il primo indiziato finisce per essere Evan. La situazione dell’uomo si aggrava a causa di alcuni sospetti provenienti dal suo passato che iniziano a far dubitare di lui anche sua moglie Ellen, che arriva a mettere in dubbio tutta la vita passato al suo fianco.

Il caso viene affidato al Detective Malloy che inizia ad indagare sull’uomo scoprendo dei dettagli che sembrano essere delle prove schiaccianti a suo carico facendolo passare per colpevole.

Lo stesso professore sembra non fare nulla per dimostrare il suo alibi e la verità faticherà a venire a galla.