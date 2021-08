Gossip

Miriam Leone ha voluto lanciare un importantissimo messaggio su Instagram, rivolgendosi in particolare ai giovanissimi. Il monito è semplice, ma essenziale: condividere scatti sui social sì, ma senza ricorrere a filtri e ritocchini. Il suo è un grido alla piena accettazione di se stessi e anche l’attrice ha voluto farne parte. “Io non ritocco“, il messaggio accompagnato da una fotografia che la ritrae di schiena, senza filtri.

Miriam Leone senza filtri su Instagram

Il mondo dei social è spesso portatore di messaggi positivi, indirizzati soprattutto ai ragazzi più giovani che dei social stessi fanno ampio uso.

Se da un lato in molti ricorrono a ritocchini e filtri per mostrare ai propri followers la versione migliore di se stessi, dall’altro questa costante ricerca di accettazione e approvazione rischia di diventare un serio problema. Ad affrontare questo delicato argomento è stata Miriam Leone che, nelle ultime ore, ha voluto lanciare un messaggio di assoluta importanza rivolgendosi principalmente ai ragazzi.

L’attrice ha voluto condividere uno scatto che la ritrae di schiena, con i capelli liberi al vento e senza aver fatto ricorso ai tradizionali filtri che Instagram mette a disposizione degli utenti.

Se l’immagine lascia di per sé intuire il messaggio di libertà che ha voluto veicolare, è una lunga didascalia a trasmettere l’importanza dell’accettazione di se stessi.

Miriam Leone e il messaggio ai followers: “Liberarsi, accettarsi“

“IO NON RITOCCO… Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione…“: comincia così il messaggio che Miriam Leone ha voluto condividere con i seguaci. L’attrice poi prosegue spiegando quanto sia importante accettare se stessi e sentirsi in armonia con il proprio corpo: “Ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e …) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla“.

L’invito dell’attrice è quello di fare ricorso a un uso moderato di filtri e ritocchini, senza esagerare né snaturarsi: “Ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e … è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità…adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare…”.