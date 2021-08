Terminator Genisys: trama e cast del film con Arnold Schwarzenegger in onda oggi 31 agosto su Italia 1

TV e Spettacolo

Questa sera martedì 31 agosto 2021 torna su Italia1 uno dei franchise di fantascienza più amati al mondo che fece il suo debutto nelle sale del globo nel lontano 1984. La pellicola Terminator Genisys sbarca sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa e porta con se l’atteso ritorno di Arnold Schwarzenegger, indiscusso protagonista dell’intera saga dedicata ai famosi cyborg assassini. La trama ed il cast completo del film.

Terminator Genisys: il cast del film in onda su Italia1

Terminator Genisys è un film arrivato nelle sale nel 2015 e diretto da Alan Taylor. Questo è il quinto capitolo dela saga dedicata a Terminator, che si lega agli eventi dell’intera ciclo e nella fattispecie riprende di fatto quelli del primo e ne altera gli eventi introducendo nuovi personaggi e riportando in auge il protagonista.

Ritorna infatti nel franchise il volto principale dei film Arnold Schwarzenegger, che riprende il suo ruolo di Terminator in questo salto temporale all’indietro che compie la saga. Al suo fianco a completare il cast ci sono gli attori Jason Clarke, Emilia Clarke, fortunata interprete della Madre dei Draghi nella serie tv di successo mondiale Games of Throne, ed ancora Jai Courtney.

Terminator Genisys: la trama della pellicola

Il film parte da una Los Angeles del futuro distrutta dall’apocalisse nucleare nel 1997. A distanza di anni, precisamente nel 2029, alcuni sopravvissuti stanno ancora combattendo contro le macchine e grazie a John Connor, il capo della resistenza umana contro i robot, riescono a ribaltare gli esiti della guerra contro le macchine vincendo la battaglia.

Skynet, leader della compagine dei robot, capisce quindi che per ristabilire l’ordine deve cambiare il passato della contesa ed organizza un piano. Infatti manda indietro nel tempo un Terminator con il compito di eliminare la madre di John, Sarah Connor, in modo da non far dare vita al figlio che distruggerà le macchine nel futuro.

Nel salto temporale però la madre del capo della resistenza troverà l’aiuto di un Terminator stranamente invecchiato che svelerà cosa c’è dietro il piano delle macchine.