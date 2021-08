Uomini e Donne: chi è Roberta, la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi in cerca d’amore

Chi è

Ebbene si, siamo ai blocchi di partenza per il rientro in Tv dopo la pausa estiva di Maria De Filippi, con il dating show più famoso e fortunato tra tutti i palinsesti televisivi. Si parla ovviamente di Uomini e Donne, in onda sulle rete ammiraglia di Mediaset dal 13 di settembre. Anche quest’anno ci saranno novità e nuovi tronisti che desiderano incontrare la loro anima gemella.

Roberta: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Si chiama Roberta, classe 1999, è romana e pare abbia già ha le idee molto chiare in fatto di amore. Si definisce una ragazza dal carattere diretto e sincero. Una persona che sa esattamente quello che vuole e lo dimostrerà nel dating show più famoso d’Italia.

Nel suo video di presentazione racconta di volere un uomo “che si prenda cura di me, che abbia le spalle larghe”. Un ragazzo che sappia capire le sue fragilità ma che allo stesso tempo sappia gestire le situazioni con fermezza.

A 18 anni è andata a vivere a Roma per studiare per poi laurearsi in Lingue e letterature straniere. Insomma, un giovane ragazza con la testa sulle spalle che ha già capitalizzato il suo futuro e adesso si mette in gioco per affrontare una nuova sfida.

La grinta e la determinazione di sicuro non le mancano e sarà anche il pubblico a premiarla.

La sua fisicità è acqua e sapone e molti, visti i commenti sui social, hanno apprezzato questo suo lato, forse in controtendenza rispetto ad alcune cose che si vedono in tv.

Roberta affronta la sfida più importante della sua vita: la perdita del padre

Ma a Roberta, seppure così giovane, la vita non ha certo fatto sconti. All’età di 14 anni ha perso il suo papà e ha dovuto affrontare un dolore già così grande. Lei stessa racconta che ha passato un periodo molto buio in cui si era chiusa in se stessa e non voleva affrontare il suo lutto.

Poi con il tempo si è resa conto che quella non era la soluzione e le brutte situazioni vanno affrontate, gestite e bisogna conviverci per superarle.

“Siamo io mamma e le mie due sorelle. Ho perso mio padre a 14 anni, all’inizio mi sono chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno, forse ero solo troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo sfuggire ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita“, ha spiegato infatti.

Una ragazza molto giovane ma con un vissuto importante che cerca un uomo non pieno di sé ma di contenuti e che sappia trasmetterle quella sicurezza che troppo presto le è stata tolta.