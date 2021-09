Gloria: oggi mercoledì 1 settembre 2021 arriva su Canale 5 una nuova serie tv. Trama e puntate

Serie TV - Fiction

Da mercoledì 1 settembre 2021 fa il suo debutto sugli schermi italiani in prima tv assoluta una miniserie francese nuova di zecca. A partire dalle ore 21:30 sbarca su Canale5 Gloria, la storia di una donna che cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la strana sparizione nel nulla del marito e che svelerà i misteri della vita del compagno. La serie tv accompagnerà gli spettatori fino della rete fino all’autunno e promette di tenerli con il fiato sospeso in questa ricerca della verità. Ecco quello che c’è da sapere su Gloria.

La nuova serie tv di Canale5: quando va in onda Gloria

Canale5 è ormai pronta per tuffarsi nella sua programmazione autunnale e prima di dare avvio al suo rico palinsesto propone, in anteprima per l’Italia, una miniserie tv che accompagnerà i telespettatori in questi ultimi giorni d’estate.

Arriva infatti mercoledì 1 settembre la nuova Gloria, miniserie tv francese che per tre prime serate farà compagnia al pubblico del canale.

Il primo appuntamento è in calendario oggi dalle ore 21:30 circa quando nelle prime due puntate conosceremo Gloria e la sua vita che d’improvviso cambia a causa della misteriosa scomparsa del marito.

Gli altri due appuntamenti sono fissati invece per il 6 e 7 settembre quando in altri quattro episodi verremo a conoscenza dell’epilogo della storia.

Gloria: la trama della miniserie tv

Gloria è la protagonista di questa storia, moglie di David e mamma di tre figli. Di professione entrambi fanno gli avvocati, lui gestisce uno studio legale, mentre la donna all’inizio della storia è in maternità per la nascita dell’ultimo figlio. Una mattina la vita di questa famiglia viene sconvolta dalla misteriosa sparizione di David, che uscito di casa per andare a lavoro non fa avere più tracce di se.

La donna, in questo momento così complicato, dovrà quindi occuparsi dello studio del marito e in questo modo inizierà a scoprire alcuni misteri della vita del compagno che le erano ignari, venendo a conoscenza della crisi economica in cui verte lo studio oltre che al disagio psicologico che a sua insaputo attanagliava David.

Così Gloria cercherà di scoprire cosa c’è dietro la scomparsa del marito dopo che avrà anche scoperto alcuni documenti misteriosi che riguardano da vicino il passato della donna.