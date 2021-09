L’altra madre di mia figlia: il film in prima tv assoluta in onda questa sera su Rai2

TV e Spettacolo

La prima serata di Rai2 di oggi mercoledì 1 settembre 2021 propone un’interessante prima tv assoluta che racconta in un thriller la complicata storia di una giovane che vede cambiare la sua vita a causa del ritorno di madre biologica. Il film L’altra madre di mia figlia va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale del telecomando. Tutta la trama completa ed il cast della pellicola.

L’altra madre di mia figlia: il cast della pellicola

Il thriller L’altra madre di mia figlia è la scelta di Rai2 per la prima serata di oggi mercoledì 1 settembre 2021.

Il film del 2020, in prima visione assoluta per le televisioni italiane, è stato diretto da John Murlowski e vede tra gli interpreti principali le attrici Tanya Clarke, Aria Pullman e Monica Rose Betz.

L’altra madre di mia figlia: la trama del film

Amy è la madre adottiva di Tara, una bimba proveniente da una famiglia a dir poco problematica. A causa di questo particolare l’assistente sociale che ha seguito la pratica di adozione consiglia vivamente ad Amy di evitare di avere contatti con la madre biologica di Tara e di non cercarla mai.

Memore di questo consiglio la bambina cresce felice nella nuova famiglia fino a che a 16 anni non si verifica quello che doveva essere evitato. La ragazzina infatti rimane punta da una vespa ed in seguito ad una grave reazione allergica si cerca di capire la sua storia clinica contattando la famiglia di origine.

Questa sarà l’occasione per Tara di conoscere Grace, la madre biologica, che dopo essersi messe in contatto su di una chat iniziano ad avere dei rapporti all’oscuro di Amy. La ragazzina sembra felice della scoperta ma non conosce il lato malvagio di Grace, in grado di farle mettere a segno atti riprovevoli.

Le cose cambieranno quando Amy viene a conoscenza di ciò che la figlia le tiene nascosto fino a venire a conoscenza dell’effettiva pericolosità ella madre biologica.