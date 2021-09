Linea Verde Radici. Storie dalla terra: lo speciale viaggio in Sicilia in onda questa sera 1 settembre su Rai1

Programmi TV

Nella prima serata di oggi mercoledì 1 settembre 2021 su Rai1 i telespettatori sono attesi da un viaggio imperdibile alla scoperta della Sicilia, una delle regioni più belle e caratteristiche del nostro territorio. L’appuntamento è fissato alle ore 21:30 circa sul primo canale del telecomando quando andrà in onda l’evento speciale dal titolo Linea Verde Radici. Storia dalla terra con la conduzione di Federico Quaranta.

Linea Verde Radici. Storie dalla terra: cosa vedremo questa sera nello speciale viaggio in Sicilia

La serata di oggi mercoledì 1 settembre su Rai1 propone un interessante viaggio alla scoperta della regione Sicilia, una delle terre più storiche e diversificate del nostro territorio che racchiude in se stessa millenni di storia e racconti secolari.

Alle ore 21:30 sul primo canale va in onda Linea Verde Radici. Storie dalla terra, uno speciale viaggio che intende raccontare la Trinacria in tutta la sua bellezza.

Il viaggio del conduttore Federico Quaranta porterà gli spettatori a spasso per la regione. Dallo Stretto di Messina fino alle stupende isole più remote, con l’intento di far conoscere non solo gli splendidi luoghi ma anche tutte le persone che li popolano, dalle più comuni a quelle più conosciute come l’artista Roy Paci che contribuirà alla trasmissione.

L’Etna e la grande letteratura

Sarà l’occasione di avvicinarsi come mai fatto prima alle bocche dell’Etna con l’aiuto di un esperto vulcanologo che spiegherà lo stato attuale della situazione del vulcano più grande d’Italia che risulta essere anche quello più attivo d’Europa. Miti e leggende faranno inoltre da contorno al racconto della presenza millenaria sull’isola che ha poi contaminato tutte le terre intorno ad essa, dandole il caratteristico ed unico colore scuro.

Ed ancora le storie della gente che ha vissuto e lavorato in questa unica terra, abilmente raccontate da alcuni maestri della nostra letteratura come Pirandello, Sciascia e Verga.