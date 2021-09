Prime Video, tutti i nuovi titoli in arrivo sul catalogo di Amazon nel mese di settembre 2021: cosa guardare

Serie TV - Fiction

Nel mese di settembre Amazon Prime Video è pronto ad offrire ai propri abbonati un ritorno alla normalità quanto più soft possibile con l’aggiunta di tanti nuovi contenuti sul suo catalogo. Sulla piattaforma arrivano infatti a partire da oggi mercoledì 1 settembre 2021 alcune importanti novità tra le più attese dell’anno, tra le quali segnaliamo lo sbarco della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, il film Cenerentola oltre al nuovo show originale dal titolo Dinner Club.

Amazon Prime Video: tutte le serie tv a disposizione a partire dal mese di settembre 2021

Il mese di settembre 2021 si preannuncia come un ottima occasione per gli abbonati del colosso di Jeff Bezos per poter gustare una valanga di nuovi contenuti pronti ad allietare il loro ritorno alla normalità.

Stanno infatti per sbarcare sul catalogo decine di titoli a partire da oggi mercoledì 1 settembre, tra contenuti originali Amazon Prime Video ed altri che non vedono la coproduzione della piattaforma.

Tra i titoli più attesi vi è certamente Dinner Club, soprattutto per gli abbonati italiani, che è il nuovo show culinario della piattaforma che promette di non deludere a partire dal 24 del mese.

Carlo Cracco sarà il protagonista di un viaggio che lo porterà in giro per l’Italia a conoscere, al fianco della celebrità di turno, nuovi piatti ed usanze del posto. Al suo fianco compariranno tra gli altri Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Sabrina Ferilli.

Di seguito qui sotto tutti le altre aggiunte che arriveranno presto in catalogo:

E.R. – Medici in prima linea , insieme alle sue quindici stagioni debutta in catalogo il 1 settembre;

, insieme alle sue quindici stagioni debutta in catalogo il 1 settembre; Transformers: Prime , con la sua prima stagione che arriva il 1 settembre;

, con la sua prima stagione che arriva il 1 settembre; Winx Club – Ottava stagione , che sbarca il 1 settembre;

, che sbarca il 1 settembre; Fear the Walking Dead – Sesta stagione , al debutto il 5 settembre;

, al debutto il 5 settembre; Grey’s Anatomy – Sedicesima stagione , in arrivo il 6 settembre;

, in arrivo il 6 settembre; PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda S1-2 , titolo in arrivo il 10 settembre;

, titolo in arrivo il 10 settembre; Voltaire High , che sbarca in catalogo il 10 settembre;

, che sbarca in catalogo il 10 settembre; Lularich , a partire dal 10 settembre;

, a partire dal 10 settembre; 44 gatti – Le due stagioni , in arrivo dal 11 settembre;

, in arrivo dal 11 settembre; Back To The Rafters , che debutta il 17 settembre;

, che debutta il 17 settembre; Do, Re & Mi , in arrivo il 17 settembre;

, in arrivo il 17 settembre; Goliath S4 , la nuova stagione debutta il 24 settembre;

, la nuova stagione debutta il 24 settembre; Savage X Fenty Show Vol.3 , che sbarca il 24 settembre;

, che sbarca il 24 settembre; Dinner Club, atteso arrivo del 24 settembre.

Amazon Prime Video: tutti i film in arrivo sul catalogo dal 1 settembre

Come fatto poco prima con tutte le serie tv in arrivo sul catalogo, qui sotto vi presentiamo la lista completa dei film che presto debutteranno sul catalogo e che vede in Cenerentola uno dei titoli più attesi. Il film che sotto forma di musical si pone come una rilettura di una delle fiabe più famose al mondo.

Ecco la lista dei film più interessanti film in arrivo sul catalogo nel mese di settembre: