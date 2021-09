Crolla un’abitazione dopo un’esplosione a Pontremoli: i vigili del fuoco scavano tra le macerie. Le immagini

News

Le immagini dei Vigili del Fuoco mostrano la devastazione accaduta in provincia di Massa Carrara, dove una casa è crollata. I pompieri scavano tra le macerie cercando eventuali persone coinvolte nel crollo. Le foto.

A Filattiera, nel comune di Pontremoli (Massa Carrara), è crollato un edificio di due piani, sembra, a seguito di una esplosione. Le informazioni che arrivano dal luogo sono ancora frammentarie. I Vigili del fuoco stanno scavando per cercare se ci siano persone coinvolte nel crollo della casa a due piani.

Crolla una casa dopo un’esplosione a Pontremoli

I vigili del fuoco, il personale Usar da Pisa e il nucleo cinofili da Livorno sono in questi momenti al lavoro per verificare che non ci siano persone rimaste bloccate tra le macerie del crollo di una abitazione a due piani a Pontremoli.

Sul posto anche un’automedica e un’ambulanza del 118.

Le prime immagini dal luogo le condividono sul loro profilo Twitter ufficiale proprio i Vigili del fuoco. Le foto mostrano il fumo salire dalle macerie mentre i Vigili del fuoco operano con le scale tra muri ancora in piedi e parti crollate. “MassaCarrara, esplosione e crollo parziale di un’abitazione di due piani a Filattiera”, scrivono a corredo delle foto, “in corso le ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte“.

L’intervento, specificano, è iniziato alle 11:15 quando le squadre di vigili del fuoco sono entrate in azione con cinofili e USAR. Le operazioni sono ancora in corso alle 13 circa.

Le cause del crollo a Pontremoli

Ancora non sono note le cause dell’esplosione che ha poi portato al crollo. Bisognerà attendere le indagini e il lavoro dei pompieri per capire cosa sia accaduto questa mattina, ma la precedenza va alla ricerca di persone coinvolte nel crollo.

Solo una settimana fa il crollo di un’altra palazzina, a Torino. I vigili del fuoco intervenuti sul posto avevano trovato l‘edificio ridotto a un cumulo di macerie e dopo ricerche durate ore hanno estratto il cadavere di un bimbo di appena 4 anni, Aron.

I genitori erano stati portati in ospedale.