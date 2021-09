Delitti in Paradiso: appuntamento su Rai2 questa sera giovedì 2 settembre con altri due episodi

Serie TV - Fiction

Altri due nuovi casi da districare per il detective Poole e la sua squadra. In onda questa serie i due film del cilo Delitti in Paradiso.

Rai2 nella prima serata di giovedì 2 settembre manda in onda due episodi del seguito ciclo di film di stampo poliziesco facenti parti della collana di Delitti in Paradiso. L’appuntamento di oggi è fissato intorno alle ore 21:50 quando andranno in onda gli episodi numero 4 e 5 della prima stagione dal titolo Falsa innocenza ed Assassinio in alto mare. La trama completa delle due puntate in onda questa sera che ci mostreranno di nuovo il detective Poole alle prese con dei spinosi casi da risolvere.

Delitti in Paradiso: la trama di Falsa innocenza

Il primo dei due episodi in onda questa sera su Rai2 ha il titolo di Falsa innocenza e racconta l’ennesimo caso affidato al detective Poole ed alla sua squadra.

Questa volta si troveranno di fronte ad un caso apparentemente già risolto quando una donna si presenta in centrale a confessare l’omicidio del marito. Da subito a Poole però le cose non quadrano e inizia ad indagare scoprendo che del corpo del marito non vi è nemmeno l’ombra e decide così di capirci meglio per risolvere la sparizione misteriosa dell’uomo, tenendo anche presente che le sue attenzioni per la donna potrebbe offuscare la sua capacità di giudizio.

Delitti in Paradiso: la trama di Assassinio in alto mare

Il secondo episodio di serata dal titolo Assassinio in alto mare metterà nei guai il detective Poole a causa di un omicidio svoltosi proprio sotto i suoi occhi. Mentre stava scortando un condannato ammanettato a lui su di un traghetto, l’uomo viene ucciso senza che Poole si renda conto della dinamica dell’accaduto destando dei dubbi sulla sua professionalità. Il detective dovrà ricostruire l’accaduto anche se se la dovrà vedere con l’ira del suo superiore oltre che con lo scherno della sua squadra, che sarà maggiormente divertita nel vederlo all’opera con una investigatrice alle prime armi.