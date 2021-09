Grand Hotel Excelsior: la famosa commedia con Adriano Celentano e Carlo Verdone in onda su Rete 4

TV e Spettacolo

Un grande classico della comicità italiana dal ricco e conosciuto cast torna questa sera in televisione su Rete4. Il quarto canale del telecomando per la prima serata di giovedì 2 settembre 2021 manda in onda Grand Hotel Excelsior per la regia del duo storico composto da Castellano e Pipolo. Adriano Celentano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono ed ancora tanti altri aspettano danno appuntamento ai telespettatori nell’hotel più conosciuto del cinema italiano per le ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

Grand Hotel Excelsior: il cast della pellicola in onda su Rete4

Grand Hotel Excelsior è una nota pellicola comica del 1982 diretto dal duo costituito da Castellano e Pipolo che racconta le vicende da ridere che si svolgono dentro all’hotel e che ruotano intorno alla figura del suo severo direttore Taddeus.

Il personaggio è interpretato da un iconico Adriano Celentano che torna a collaborare con il duo di registi dopo i successi delle commedie romantiche di Il bisbetico domato e Innamorato pazzo. Intorno al suo personaggio ruotano una serie di co-protagonisti come Il mago di Segrate, interpretato da Diego Abatantuono; la signorina Ilde, l’attrice Eleonora Giorgi; il cameriere Egisto, che ha il volto di Enrico Montesano, ed il pugile Pericle Coccia, un divertente Carlo Verdone.

Grand Hotel Excelsior: la trama del film

Le vicende del film ruotano tutte intorno all’hotel gestito dal severo e rigoroso Taddeus, il nipote dello storico fondatore Zaccarias che lui venera come un dio. Lo stesso direttore è coinvolto in un intrigo d’amore con la signorina Ilde che soffre delle pene d’amore per colpa di un uomo che non la considera e cerca di farla finita.

Verrà salvata proprio da Taddeus ed i due scopriranno di essere innamorati uno dell’altro dopo essersi detestati.

Ed ancora il Mago di Segrate e le sue insolite gesta, divenuto un santone a causa delle sue abilità che tutto sembrano essere tranne che miracolose. Il pugile Pericle Coccia invece si trova nell’albergo per prepararsi all’incontro della vita mentre il cameriere Egisto si nasconde nell’hotel da sua figlia e da tutti quello che lo credono un uomo in affari mentre invece è lì per lavorare.