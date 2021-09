Iva Zanicchi, lutto per la cantante. Il ricordo dell’amico scomparso: “Grazie per quello che hai fatto”

Gossip

Iva Zanicchi si è rivolta ai social per ricordare il caro amico scomparso all’età di 96 anni, Mikis Theodorakis. Muscista e noto compositore greco, era famoso in tutto il mondo per essere il padre del famoso Sirtaki. Theodorakis era grande amico di Iva Zanicchi, che ha voluto ricordarlo con un video-messaggio e parole di grandissimo affetto.

Iva Zanicchi ricorda l’amico Mikis Theodorakis

“È morto Mikis Theodorakis, un grandissimo autore greco, anzi non si può dire greco ma mondiale“, inizia così il video-messaggio di Iva Zanicchi pubblicato sul suo profilo Instagram.

La cantante prosegue: “Direttore d’orchestra, grande musicista e grande autore. Per me ha scritto tante canzoni, una che ha avuto un successo incredibile, solo in Italia ha venduto più di un milione di dischi ma veri. È ‘un fiume amaro’ che spero possiate sentire in sottofondo“.

Iva Zanicchi ha poi concluso il suo video-messaggio con parole di affetto nel ricordo di Mikis Theodorakis, aggiungendo: “Sono molto riconoscente a Mikis Theodorakis, davvero, grazie Mikis per quello che hai scritto e fatto per me, un bacio e un ricordo.

Ciao“.

Al video-messaggio Iva Zanicchi ha anche aggiunto una breve didascalia: “Ci lascia Mikis Theodorakis Un grande autore e musicista, per me ha scritto grandi canzoni, la più importante “Fiume amaro”, ha venduto più di un milione di dischi… veri! potete sentirla in sottofondo. Grazie Mikis per quello che hai scritto e hai fatto per me… ciao!“

Chi era Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis è stato compositore, musicista e attivista politico greco. Aveva 96 anni ed era diventato famoso in tutto il mondo per aver scritto il Sirtaki del film Zorba il greco che vinse un Grammy nel 1966.

La sua musica è stata d’ispirazione (ed anche eseguita) per i più grandi artisti della storia della musica come i Beatles, Edith Piaf e tanti altri.

Mikis Theodorakis-Shutterstock

Per onorare il ricordo di Mikis Theodorakis il parlamento greco ha deciso di concedere tre giorni di lutto nazionale.