La Casa di Carta 5: i fan si preparano al gran finale. Quando sbarca su Netflix e da che ora vederla

Il conto alla rovescia sta ormai per terminare e l’attesa dei tanti milioni di fun sta per concludersi. Il volume 1 della quinta stagione de La casa di Carta sta per arrivare su Netflix dopo poco più di un anno dalla quarta stagione. Quello che si preannuncia essere il capitolo conclusivo della serie tv diventata un fenomeno di costume catalizzerà l’attenzione degli abbonati del colosso, pronto a divorare le puntate che arriveranno sul catalogo domani venerdì 3 settembre 2021. Dove avevamo lasciato il Professore, Tokyo e gli altri personaggi diventati cult e da che ora sarà disponibile sulla piattaforma.

La Casa di Carta 5: dove eravamo rimasti

Tokyo, Berlino, Lisbona, Rio ed Helsinki per i tanti fan cannibali di serie tv non sono solo i nomi di alcune città sparse per il mondo ma anche i nomi di alcuni ladri e personaggi più iconici de La Casa di Carta, una della serie tv più riuscite ed apprezzate degli ultimi anni. Nel corso delle 4 stagioni della serie spagnola questi ladri pazzi scatenati si sono fatti conoscere per i loro piani mirabolanti che li hanno condotti prima nella Zecca di Stato spagnola e poi nella Banca di Spagna.

Li abbiamo lasciati qui nel 2020 quando Netflix ha rilasciato la quarta stagione della serie mentre tentavano il colpo più grande mai compiuto nella storia. E molto presto ripartiremo da questo scoppiettante finale di stagione che ci aveva fatto vedere il Professore per la prima volta in crisi, ormai braccato a tu per tu dall’iconica ispettrice Alicia Sierra.

La Casa di Carta 5: quanti episodi vedremo e da quando

La Casa di Carta 5 è ormai pronta a sbarcare sul ricco catalogo di Netflix e si preannuncia già per il colosso come uno dei titoli più importanti di quest’anno.

L’appuntamento è fissato per venerdì 3 settembre 2021 quando alle ore 9:00 del mattino arriveranno i primi 5 episodi dell’attesissimo Volume 1 che getterà le basi per il gran finale dell’amata serie tv.

