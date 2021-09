Al posto tuo: la trama ed il cast del film con Luca Argentero in onda venerdì 3 settembre su Rai1

TV e Spettacolo

Al centro del film di questa sera la divertente storia di una cambio di vita che coinvolge Luca Argentero e Stefano Fresi per accaparrarsi un unico posto in azienda.

La prima serata di oggi venerdì 3 settembre 2021 su Rai1 propone una divertente commedia con protagonisti Luca Argentero ed Ambra Angiolini, che racconta la storia di uno strano cambio di vita tra due personaggi opposti tra loro che dovranno trovare il giusto modo di convivere con il cambiamento e conquistare un ambito posto di lavoro. Il film Al posto tuo va in onda sul primo canale a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

Al posto tuo: il cast del film stasera su Rai1

Al posto tuo è una commedia del 2016 diretta da Max Croci, regista alla seconda fatica dietro la cinepresa, che porta su schermo un divertente scambio di vita tra i due protagonisti principali Luca Molteni e Rocco Fontana, sapientemente interpretati da Luca Argentero e Stefano Fresi.

Per l’attore torinese si tratta della seconda collaborazione con il regista Croci mentre per Fresi è la prima volta sotto la sua direzione. Al loro fianco a completare il cast vi sono la moglie di Rocco di nome Claudia, dove nei suoi panni troviamo Ambra Angiolini, ed ancora Serana Rossi, Fioretta Mari, Grazia Schiavo, Livio Beshir, Carolina Poccioni ed infine Marco Todisco.

Al posto tuo: la trama della pellicola

Luca Molteni e Rocco Fontana sono due uomini completamente opposti che hanno in comune solo il fatto di lavorare per due aziende che lavorano nello stesso ambito. Il primo donnaiolo di bella presenza, single ed indipendente vive in una casa all’ultimo grido fornita di ogni comfort e tecnologia; il secondo attento padre di famiglia, insieme da una vita con Claudia con la quale ha 3 figli.

Non si conoscono ma dovranno entrare in contatto quando le loro due aziende stanno per fondersi e rimane solo un posto per uno dei due.

Per scegliere chi sarà meritevole del posto, la nuova direttrice dell’azienda decide per invertirli di famiglia e far vivere uno nei panni dell’altro per una settimana. Alla fine del periodo di prova verrà poi scelto chi sarà l’unico Responsabile della nuova azienda.