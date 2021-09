Quella famiglia è mia: il cast e la trama del film in onda oggi venerdì 3 settembre 2021 su Rai2

TV e Spettacolo

La proposta di Rai2 per la prima serata di venerdì 3 settembre 2021 è un thriller in prima visione assoluta per l’Italia. In Quella famiglia è mia si racconta una situazione ad alta tensione dove una famiglia sta affrontando la delicata situazione di salute di Max, il figlio di Mira e Todd, affetto da distrofia muscolare che richiede le cure di una infermiera tutt’altro che rassicurante. La trama ed il cast del film che va in onda questa sera a sul secondo canale a partire dalle ore 21:20 circa.

Quella famiglia è mia: il cast della pellicola

Arriva in prima visione assoluta su Rai2 il thriller Quella famiglia è mia, pellicola del 2020 dal titolo originale di Psycho Nurse.

Nel cast del film vi sono Lyndon Smith ad interpretare l’infermiera Gwen mentre i genitori Mira e Todd sono interpretati rispettivamente da Abbie Cobb e Sean Faris.

Quella famiglia è mia: la trama del film

Il film racconta la storia di Gwen e della famiglia nella quale va a lavorare per rendersi cura del piccolo Max, affetto da una forma di distrofia muscolare. La donna è una infermiera che nasconde un passato alquanto tormentato che viene svelato all’inizio della trama, quando in un flashback ci viene mostrato quando attenta alla vita di una anziana paziente cercando di staccarle l’ossigeno che la tiene in vita.

Il tentativo però viene stroncato dalla dottoressa Keller.

Dopo un salto temporale ci troviamo di fronte a Mira e Todd, i genitori di Max, che hanno assunto Gwen come infermiera a domicilio in un quartiere della città. Qui la donna si troverò nuovamente di fronte alla Keller e, temendo che lei riveli il suo passato, la uccide con un mix di droghe.

Sarà questo l’incipit del piano dell’infermiera che ha come obiettivo quello di sottrarre Max ai suoi genitori e per farlo cercherà di inserirsi nelle pieghe del loro rapporto fingendosi quello che non è.