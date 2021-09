Follia ad alta quota: la trama ed il cast del film in onda sabato 4 settembre 2021 su Rai2

TV e Spettacolo

Tanya è un'istruttrice di volo pronto a fare di tutto per conquistare Jake, un malcapitato che vorrebbe prendere il brevetto di volo ma che somiglia al suo ex.

Il canale di Rai2 per la prima serata di sabato 4 settembre 2021 decide di trasmettere un intenso thriller che racconta la storia di Jake, un uomo che nel tentativo di inseguire il suo grande sogno di diventare un pilota di volo si imbatte in una donna che vorrà rovinargli la vita. Il film Follia ad alta quota va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale del telecomando. La trama completa del film ed il suo cast.

Follia ad alta quota: il cast del film

Follia ad alta quota (dal titolo in lingua originale Deadly Mile High Club) è un film del 2020 di genere thriller, diretto dal regista Doug Campbell, un habitué del genere qui alla sua ultima fatica.

Il cast del film vede tra gli interpreti principali Allison McAtee, Damon K. Sperber, Marc Herrmann, Anna Marie Dobbins, Diane Robin ed Zephani Idoko.

Follia ad alta quota: la trama della pellicola

Jake è sposato con Annie e da tempo lavora nell’azienda di famiglia della suocera, di nome Margaret. Nell’ultimo periodo non è molto soddisfatto che lavoro che svolge anche a causa della continue critiche del capo che lo rimprovera e riprende anche dinanzi alla moglie.

Scocciato da questa situazione, che mette in crisi anche il suo matrimonio, decide di inseguire il suo sogno di diventare un pilota di aerei e si iscrive per prendere il brevetto. Una volta arrivato alla scuola di vola conosce Tanya, l’istruttrice del corso, che vedendolo ne subisce il fascino e si invaghisce dell’uomo.

Jake inizialmente prende con carineria la cosa ma con il passare del tempo scoprirà come Tanya sviluppi una sorta di ossessione nei suoi confronti che la porterà a mettere in atto un piano ad alta quota, ipse dixit, per conquistare l’uomo ed averlo tutto per se.

Il perché di queste intenzioni sta nel passato della donna, quando Tanya ha perso il suo amore che aveva una somiglianza impressionante con il malcapitato Jake.