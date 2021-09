Guardians – Il risveglio dei guardiani: la trama ed il cast del film in onda su Italia1 sabato 4 settembre

TV e Spettacolo

La Russia ed il mondo intero sono in grave pericolo e pertanto è richiesto l'intervento di alcuni uomini e donne dalle abilità soprannaturali facenti parte del segretissimo Patriot.

Su Italia1 sabato 4 settembre 2021 sbarca un film di supereroi che racconta una storia ambientata durante la Guerra Fredda quando il governo russo è in difficoltà nei confronti di una minaccia che pare avere delle forze sovrannaturali. Il film Guardians – Il risveglio dei guardiani va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sulla rete Mediaset. La trama completa e le curiosità sul film.

Guardians – Il risveglio dei guardiani: le curiosità sulla pellicola

Guardians – Il risveglio dei guardiani (dall’illeggibile, almeno per molti, titolo in cirillico di Защитники pronunciato Zashchitniki), noto anche con il solo titolo internazionale di Guardians, è un film del 2017 diretto da Sarik Andreasyan.

La pellicola fa parte del filone fantascientifico mista all’azione dove i protagonisti sono i supereroi.

Il film è stato un flop assoluto al botteghino in tutto il mondo, stroncato sia dalla critica che dal pubblico, con quest’ultimo magari troppo abituato alle trame statunitensi di gran lunga preferite. Tutto questa freddezza intorno a quello che doveva essere il primo capitolo della saga ha portato i produttori a fermare anche i lavori per il secondo capitolo, finora solamente annunciato e mai realizzato.

La trama del film Guardians – Il risveglio dei guardiani

La storia si svolge duranti li anni della Guerra Fredda, quando la Russia deve contrastare una minaccia differente da quella degli Stati Uniti d’America. Pertanto il governo russo con l’aiuto di alcuni scienziati fa partire un programma segreto dal nome Patriot volto a creare degli uomini e delle donne con delle abilità fuori dal comune che siano in grado di difendere la nazione da qualsiasi tipo di minaccia.

Messo da parte il programma, a causa degli alterni risultati, ci ritroviamo ai giorni nostri quando uno degli scienziati a capo del progetto Patriot diventa una minaccia per la stessa Russia e per il mondo intero. In questo modo sarà richiesto l’intervento di quei supereroi messi da parte che il governo russo deve rintracciare e convincere a difendere la nazione e sconfiggere la minaccia.