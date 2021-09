TV e Spettacolo

Una commedia sentimentale su di una coppia in crisi che arriverà ad un punto di svolta grazie all'incontro con il cantante preferito di uno dei due. Tutto quello che c'è da sapere sul film in onda proprio questa sera.

La proposta di Rai3 per la prima serata di domenica 5 settembre 2021 è una commedia romantica che racconta le crepe di un amore messe in luce da una strana ossessione per un cantante che metterà in seria crisi una relazione che vanta più di 15 anni di tempo passati insieme. Il film Juliet, Naked – Tutta un’altra musica va in onda sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

Juliet, Naked – Tutta un’altra musica: il cast della pellicola

Juliet, Naked – Tutta un’altra musica (dal solo titolo Juliet, Naked in lingua originale) è un film del 2018 diretto da Jesse Peretz.

Racconta la storia di un lungo rapporto di coppia destinato a cambiare grazie ad un incontro con il rocker preferito di uno dei due.

Al centro della storia troviamo dunque Annie, l’attrice Rose Byrne, ed il compagno Duncan, interpretato da Chris O’Dowd, mentre Ethan Hawke ha il ruolo dell’ago del rocker che fa traboccare il vaso di nome Tucker Crowe. Il cast si completa poi con le presenze di Azhy Robertson, Lily Brazier ed infine Megan Dodds.

Juliet, Naked – Tutta un’altra musica: la trama del film

Annie e Duncan stanno ormai insieme da 15 e sono in una fase di stanca, data dal lavoro che va e viene per lui e dalla voglia di avere un figlio di lei senza però riuscire mai a raggiungere questa gioia. Duncan nel tempo libero gestisce anche un forum da lui creato sul suo cantante preferito Tucker Crowe, ormai sparito dalle scene e ritiratosi nella sua tranquillità.

A distanza di 25 anni però l’album preferito di Duncan, dal titolo Juliet, viene pubblicato e lo stesso effettua una recensione superpositiva dello stesso, trovando parere contrario in Annie che invece lo stronca.

Sarà quindi questa l’occasione per un punto di contatto della donna con il rocker, ed in seguito con Duncan, che sfocerà in un incontro capace di cambiare la vita a tutti e tre.