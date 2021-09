L’amore criminale: la trama ed il cast del film in onda su Rete4 domenica 5 settembre 2021

TV e Spettacolo

Tessa è la gelosa ex compagnia di David, un uomo che dopo la sua rottura è ruscito a ripartire con Julia. Tessa però sembra intenzionata a far finire il loro idillio.

La scelta di Rete4 per la prima serata di domenica 5 settembre 2021 è un intenso thriller che racconta la storia di una donna ferita in amore che farà di tutto, anche architettare azioni violente, pur di riprendersi quello che pensa sia l’uomo della sua vita. La pellicola L’amore criminale va in onda sul quarto canale del televisore a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

L’amore criminale: il cast del film in onda su Rete4

L’amore criminale (dal titolo in lingua originale di Unforgettable) è un thriller del 2017 co-prodotto e diretto da Denise Di Novi.

La regista statunitense, che in carriera si è occupata della produzione dei alcuni dei film di successo di Tim Burton, è qui alla prima prova dietro la macchina da presa. Successivamente ci prenderà gusto occupandosi della regia di Outlander, una conosciuta serie televisiva.

Le protagoniste del film sono Tessa e Julia, interpretate rispettivamente dalle conosciute attrici Katherine Heigl e Rosario Dawson. Al loro fianco Geoff Stults nei panni di David, il motivo del contendere tra le due donne, ed ancora gli attori Cheryl Ladd, Simon Kassianides, Whitney Cummings ed infine Robert Wisdom.

L’amore criminale, la trama della pellicola: di cosa parla il film

Tessa è la ex moglie di David che non riesce a farsi una ragione per la fine del loro matrimonio. L’uomo in più ha trovato anche il modo di ripartire fidanzandosi con la bella Julia. La nuova compagna adesso si concentra nel ruolo di matrigna e pensa finalmente di aver trovato l’uomo della sua vita, capace di farle dimenticare i drammi del passato aiutandola a metterli da parte.

Non è però dello stesso parere la gelosa ex compagna di David che, ancora presa dall’uomo, intende fare di tutto per poterlo riconquistare e tornare a costituire la loro famiglia modello.

Così Tessa sviluppa una ossessione che la porta ad architettare un piano per riprendersi l’uomo volto a rovinare i piani di Julia che finalmente per una volta nella vita si era sentita amata e tranquilla.