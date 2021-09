Matrimonio a Parigi: la trama ed il cast del film con Massimo Boldi in onda domenica 5 settembre su Italia1

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di domenica 5 settembre 2021 è una commedia che prosegue il ciclo dedicato al grande mattatore dei cinepanettoni tutti da ridere Massimo Boldi. L’attore torna sulla rete Mediaset con uno dei suoi ultimi film, quel Matrimonio a Parigi che verrà trasmesso a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film con, tra gli altri, Biagio Izzo ed Enzo Salvi.

Matrimonio a Parigi: il cast del film con Massimo Boldi in onda su Italia1

Matrimonio a Parigi è una commedia del 2011 dal regista, figlio e fratello d’arte, recentemente scomparso Claudio Risi, qui alla sua ultima fatica dietro la macchina da presa.

Massimo Boldi è il protagonista del film che lo mette al centro della trama nel ruolo di un ricco imprenditore di Milano che fa affari poco leciti evadendo il fisco. A fare da contraltare alla sua figura vi è Biagio Izzo, finanziere napoletano ligio al dovere, mentre a completare il cast vi sono altri volti noti dei cinepanettoni nostrani come Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Anna Maria Barbera, Paola Minaccioni, Rocco Siffredi e Raffaella Fico.

Matrimonio a Parigi: la trama della pellicola

Lorenzo è un imprenditore milanese che fa di tutto per guadagnare, anche evadere le tasse. Di fianco ha infatti una moglie che lo incoraggia nelle sue malefatte e non fa nulla per fermarlo. Gennaro è invece un finanziere napoletano che rispetta e fa rispettare le regole come pochi, fino ad arrivare a mettere sotto torchio il negozio di sua moglie Costanza.

Le due famiglie entreranno in contatto quando i loro figli, entrambi a Parigi per motivi di studio, devono ottenere il diploma. Una volta conosciutisi sul treno che porta nella capitale francese le differenze nei modi di fare saranno lampanti e daranno vita ad una serie di equivoci uno dietro l’altro che porteranno Lorenzo ad una denuncia per evasione fiscale.

I bollenti animi dei due padri di famiglia verranno però spenti dai figli che metteranno al centro dell’attenzione le loro storie d’amore per una ballerina di burlesque e per la figlia del finanziere.