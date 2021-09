Morta Sarah Harding, stroncata a 39 anni da un tumore al seno. Cantante, faceva parte delle Girls Aloud

Gossip

Sarah Harding, popstar britannica famosa in tutto il mondo, è morta a soli 39 anni dopo una lunga e difficile lotta contro un tumore al seno, che si è poi metastatizzato tra polmoni e cervello. La cantante aveva svelato solo un anno fa la sua malattia; a dare l’annuncio della scomparsa è stata la madre con uno struggente post.

Sarah Harding era un nome noto in Gran Bretagna e non solo, aveva anche partecipato a film e aveva vinto il Grande Fratello Vip britannico. Negli ultimi mesi la cantante aveva condiviso il suo ultimo desiderio, rivedere gli amici ed essere utile ad altre donne; anche se sperava ancora di vincere.

Morta Sarah Harding: stroncata da un tumore al seno

Lo scorso natale il medico le aveva preannunciato che c’erano forti possibilità che sarebbe stato l’ultimo, ma Sarah Harding non si è arresa, ha lottato fino alla fine per la vita. Sognava di riprendere in mano la sua carriera musicale, dedicandosi a creare canzoni ed interpretarle sul palco, solo lei e la sua chitarra.

Sarah Harding, cantante ed ex popstar delle Girls Aloud è morta a soli 39 anni.

Ad ucciderla è stato un tumore al seno contro il quale lottava da mesi, senza mai renderlo noto fino a pochi mesi fa. Sarah aveva pubblicato un libro di memorie intitolato Here me out, nel quale appunto ha raccontato la sua lotta: “Mentre scrivevo del mio cancro mi sono ritrovava a pensare, ‘Voglio che lo sappiano tutti?’ Poi mi sono detta che se c’era la possibilità che anche solo una persona decidesse di farsi controllare dopo aver letto la mia storia e venisse curata in tempo, allora ne era valsa la pena“.

Sempre nel suo libro di memorie, Sarah Harding aveva espresso il suo ultimo desiderio: “Quello che mi piacerebbe fare davvero è vedere tutti i miei amici insieme un’ultima volta, darei una grande festa per ringraziare e salutare tutti.

Non sarebbe una cosa fantastica?”

L’annuncio della morte di Sarah Harding

A dare l’annuncio della morte di Sarah Harding è stata la madre tramite un post pubblicato sul profilo Instagram della cantante: “È con profondo dolore che oggi mi ritrovo qui a condividere con voi la triste notizia della morte della mia bellissima figlia Sarah. Molti di voi erano a conoscenza della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto con coraggio e forza fino al suo ultimo giorno.

Si è spenta pacificamente nel sonno questa mattina. Voglio ringraziarvi tuti per il supporto nell’ultimo anno, ha significato davvero molto per Sarah, le ha dato forza e conforto sapere di essere amata“.

Il post continua: “Io so che non vorrà essere ricordata per la sua battaglia contro questo male, era una stella splendente e io spero possa essere ricordata per questo“.