Barbara d’Urso, in arrivo un programma in prima serata. Intanto è tornata con Pomeriggio 5

TV e Spettacolo

Un programma anche in prime time che potrebbe arrivare a breve, Barbara d'Urso intanto è tornata in onda con Pomeriggio 5 in versione rinnovata

Barbara d’Urso è tornata, dopo un’estate passata in pieno relax in Abruzzo e non solo, la conduttrice si è detta più carica e pronta che mai nonostante le novità. Pomeriggio 5 infatti cambierà, sarà in forma ridotta di 50 minuti ma sarà ricco di contenuti; il ritorno in onda però non è l’unica novità che riguarda la conduttrice, circolano voci su un suo probabile ritorno al serale.

Barbara d’Urso torna al serale: l’indiscrezione

In un’intervista rilasciata da Barbara d’Urso a Candida Morvillo e al Corriere della Sera durante l’estate, la conduttrice è tornata sul discorso del cambio dei palinsesti di Mediaset, lasciando intendere che non è escluso un suo ritorno nel serale in prime time.

“(…)Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento” ha spiegato la condutttrice.

Barbara d’Urso ha poi continuato: “Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio 5 sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia…” Su quste note, anche Tv Mia ha accennato un possibile ritorno della conduttrice in prima serata.

Il ritorno di Pomeriggio 5

Intanto Barbara d’Urso è tornata in onda con Pomeriggio 5 in versione rinnovata. Una prima puntata segnata da una serie di approfondimenti su temi di attualità e con una padrona di casa con un look completamente nuovo, anche per lo studio che al posto dei divanetti ora ha due tavoli per gli ospiti e due schermi più grandi per gli ospiti in collegamento.