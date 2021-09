Cerca di avvelenare la nuora durante le nozze: il racconto sconvolgente della wedding planner

Cronaca dal Mondo

In Gran Bretagna, una wedding planner ha raccontato un episodio singolare avvenuto durante una celebrazione da lei organizzata: per quanto i matrimoni siano spesso contrastati, infatti, non si sarebbe mai aspettata di assistere a un tentato avvelenamento della sposa.

Il tentato avvelenamento al matrimonio: il racconto della wedding planner

Callie è un’organizzatrice di matrimoni nonché TikToker molto seguita. Tra gli episodi più incredibili a cui ha assistito durante il suo lavoro, ha scelto di raccontare un particolare evento in un video intitolato Errore o sabotaggio.

“Su tutti i documenti e le mie note relative al matrimonio era espressamente detto che la sposa soffrisse di una fortissima allergia al cocco – spiega la wedding planner – e ovviamente la pasticceria del banchetto nuziale aveva preparato una torta senza cocco, in modo che tutti potessimo star tranquilli”.

A un tratto, però, sarebbe arrivato un ordine non previsto da una pasticceria. A quel punto sarebbe intervenuta la madre dello sposo, spiegando come avesse provveduto lei a quell’ordine affinché tutti gli invitati avessero abbastanza dessert da mangiare assieme alla torta nuziale.

La wedding planner avrebbe allora sistemato i nuovi dolcetti sul tavolo, fino al momento in cui la futura suocera avrebbe offerto uno di quei dolci alla sposa.

La reazione dello sposo al tentativo di avvelenamento

È stato lo sposo ad accorgersi in tempo che quei dolcetti erano a base di cocco. Callie racconta come al gesto sarebbero seguiti “15 secondi di silenzio tombale, in cui nessuno nella stanza si muoveva”. Passati i primi istanti di shock, lo sposo avrebbe “fissato a bocca aperta sua madre. La sposa invece è sembrata assolutamente inorridita e spaventata, lo sarei stata anche io.

Poi il marito è diventato rosso in faccia e ha iniziato a urlare a sua madre: ‘Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, questo è di una bassezza inaudita anche per te. Avresti potuto mandarla in ospedale e lei avrebbe potuto letteralmente morire in shock anafilattico’.”

La wedding planner ha concluso il suo video, realizzato in modo da mantenere il completo anonimato delle persone coinvolte, raccontando la reazione della donna: “Gli incidenti accadono ogni giorno, caro” avrebbe risposto prima di tornare al suo posto, prendere le sue cose e andarsene dalla celebrazione.