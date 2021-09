Honolulu, prossimamente su Italia1 il nuovo programma comico di Mediaset. Chi sono i conduttori

Programmi TV

A partire da settembre 2021 Italia1 torna ad essere la casa della comicità di Mediaset con la proposta di un nuovo programma comico tutto da scoprire. Si chiamerà Honolulu ed arriverà presto sugli schermi del pubblico rimasto orfano dello storico Colorado, messo in soffitta dalle programmazioni del prossimo palinsesto. In questi giorni Italia1 sta facendo circolare sui proprio schermi il primo promo della trasmissione che vedrà alla conduzione la coppia inedita formata da Francesco Mandelli e Fatima Trotta.

Honolulu, nuovo show comico: chi sono i conduttori

Con l’arrivo del mese di settembre la televisione segna un punto di ripartenza con la messa in campo dei programmi che erano stati anticipati qualche mese fa con l’uscita ufficiale dei palinsesti autunnali.

Niente più repliche per i telespettatori, almeno si spera, che potranno scegliere tra una vasta e variegata offerta.

Una delle reti più attive sarà senza dubbio Italia1, che ha intenzione di stupire il pubblico con delle succose novità con degli show nuovi di zecca. Questo sarà il caso di Honolulu, il nuovo programma comico del canale che spera di entrare nei cuori degli appassionati del genere rimasti orfani di Colorado che per anni era stata la punta di diamante della comicità di Italia1.

Da qualche giorno circola infatti un promo che lancia il programma senza però anticiparne la data di inizio ufficiale, promettendone però l’arrivo a stretto giro di posta. Il programma sarà condotto dalla coppia inedita formata da Francesco Mandelli e Fatima Trotta, due che di comicità se ne intendono. Il primo volto noto del duo irriverente de I Soliti Idioti che sconvolse la critica anni orsono e la seconda fresca di rottura del suo rapporto con la Rai che l’aveva vista al timone di Made In Sud.

Honolulu: quando andrà in onda il programma

Nel promo del programma si vedono i due futuri conduttori Trotta e Mandelli interagire in un locale alquanto rumoroso, lanciandosi in una serie di fraintendimenti che però svelano l’arrivo del programma al mercoledì sera in prima serata prossimamente. Lo show spera di conquistare i telespettatori con una nuova chiave comica che possa essere una sorta di evoluzione degli show del passato che avevano visto in Colorado il massimo esponente, dal quale però non si esclude che il programma possa attingere qualche comico.

Guarda il video: